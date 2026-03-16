Oliver Laxe apoya el 'No a la guerra' de Bardem en los Oscar: "Bravo Javier, ha sido increíble" - MEDIAPUNCH / ADMEDIA / MEGA / THE MEGA AGENCY / CO

- "Estoy contento con los premios, sinceramente. Me ha alegrado por Por Joachim Trier", dice tras la derrota de 'Sirat' a manos de 'Valor sentimental' MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director español Oliver Laxe ha apoyado sin fisuras la intervención de Javier Bardem en la 98.ª edición de los Oscar. Allí, al subir al escenario para presentar precisamente el premio al que estaba nominada 'Sirat', el Oscar a mejor película internacional que finalmente fue para 'Valor sentimental', el actor español proclamó "No a la guerra y Palestina libre".

"Me ha encantado. Me ha parecido increíble. Bravo, Javier", ha afirmado con entusiasmo Laxe en declaraciones a Europa Press durante la fiesta celebrada por EGEDA en colaboración con el ICAA en Los Ángeles tras la ceremonia.

Priyanka Chopra y Javier Bardem fueron los encargados de entregar el Oscar a la mejor película internacional al que optaba 'Sirat' y que se llevó la cinta noruega 'Valor sentimental'. "No a la guerra y Palestina libre", proclamó el actor español desde el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles antes de comenzar a presentar el galardón.

“No to war and Free Palestine”



— Javier Bardem at the Oscars pic.twitter.com/qoyMZ8gEM4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026

Durante la gala, y ya antes en la alfombra roja, Bardem lucía dos chapas reivindicativas en su solapa, una precisamente con el lema 'No a la guerra' y la otra con la imagen del niño Handala, un personaje convertido desde hace décadas en símbolo de la lucha palestina.

"Este sí que es un actor. Cómo se ha plantado, con la energía del cuerpo y lo que ha dicho de primeras. Cómo ha dado la vuelta a la gala. Bravo. Bravo, Javier", ha valorado Laxe al recordar ese momento de la gala en la que él lució un pin con la ya emblemática sandía, símbolo de apoyo al pueblo palestino.

"ME ALEGRO POR TRIER, ES UN TÍO EXQUISITO"

A pesar de la derrota, Laxe ha asegurado que le ha parecido "muy justo todo" y que está "contento con los premios" que se han otorgado en una gala que ha calificado de "divertida". "Me siento muy bien, muy feliz, y la gala me ha parecido muy divertida, con todos los chistes y tal. Además defendiendo el cine. Me ha encantado", ha dicho.

"Y estoy contento con los premios, sinceramente. Me ha alegrado por Por Joachim Trier. La verdad es que es un tío exquisito. Es un gran cineasta y se lo merece", ha asegurado antes de reconocer que sí que le hubiera gustado que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, nominadas a mejor sonido por 'Sirat', sí hubieran podido hacerse con el Oscar que fue para 'F1: La película'.

"Me hubiera gustado el sonido. Ahí teníamos opciones. Pero bueno, competir contra Apple ya es ganar... Estos pequeños mamíferos molestando al dinosaurio, ya me ha gustado eso", ha zanjado.

Por su parte, Yasmina Praderas, una de las tres nominadas por el sonido de 'Sirat', ha asegurado que, a pesar de la derrota, estaban "muy contentas y muy felices" tras haber vivido "un día único e inolvidable".

"Lo hemos pasado muy bien y, al final, ya sabemos que esto es algo muy difícil y creo que el hecho de estar donde hemos estado ya ha sido una oportunidad brillante para conocer a compañeros y compañeras del oficio y compartir el trabajo", ha señalado. Respecto a los mensajes de Bardem durante la gala, también ha expresado su apoyo rotundo y admiración: "Me quito el sombrero, no puedo decir nada más".