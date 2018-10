Oscar 2018: Lista de completa de ganadores de la gala

Actualizado 07/03/2018 10:43:18 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Oscar 2018 fueron los Oscar de Guillermo del Toro y La forma del agua. El filme del cineasta mexicano partía como gran favorito con 13 nominaciones y finalmente se llevó cuatro premios, entre ellos los dos grandes: mejor película y mejor director.

El Oscar a mejor actriz fue para Frances McDormand por su papel de madre coraje en Tres anuncios en las afueras y el de mejor actor protagonista para Gary Oldman por su encarnación de Winston Churchill en El instante más oscuro.

Esta es la lista completa de ganadores en la 90ª edición de los Premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

MEJOR PELÍCULA

La forma del agua

MEJOR DIRECCIÓN

Guillermo del Toro (La forma del agua)

MEJOR ACTOR

Gary Oldman (El instante más oscuro)

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Janney (Yo, Tonya)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras)

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Jordan Peele (Déjame salir)

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

James Ivory (Call Me by Your Name)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Una mujer fantástica (Chile)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Coco

MEJOR FOTOGRAFÍA

Roger Deakins (Blade Runner 2049)

MEJOR BANDA SONORA

Alexandre Desplat (La forma del agua)

MEJOR CANCIÓN

Remember Me de Kristen Anderson Lopez & Robert Lopez (Coco)

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

Alex Gibson & Richard King (Dunkerque)

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Mark Weingarten, Gregg Landaker & Gary A. Rizzo (Dunkerque)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin & Shane Vieau (La forma del agua)

MEJOR VESTUARIO

Mark Bridges (El hilo invisible)

MEJOR MONTAJE

Lee Smith (Dunkerque)

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer (Blade Runner 2049)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick (El instante más oscuro)

MEJOR DOCUMENTAL

Icarus

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Heaven is a Traffic Jam on the 405

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

The Silent Child

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Dear Basketball