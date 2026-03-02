PACMA critica a la Academia de Cine por premiar 'Tardes de Soledad', cinta "taurina" de Albert Serra

Archivo - Imagen de la película 'Tardes de soledad', dirigida por Albert Serra - SSIFF - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha criticado la decisión de la Academia de Cine de conceder el Premio Goya a Mejor Documental a la película 'Tardes de Soledad', dirigida por Albert Serra, porque consideran que este reconocimiento "supone un paso atrás en la sensibilidad social hacia la protección animal y contribuye a normalizar la tauromaquia como si se tratara de una manifestación cultural inocua".

La cinta, rodada durante las temporadas taurinas de 2022 y 2023, sigue al torero Andrés Roca Rey y muestra el desarrollo de distintas corridas en plazas de España y Francia. Desde PACMA subrayan que, aunque el filme evite un posicionamiento explícito, la mera exhibición estética de la lidia implica mostrar la violencia realmente ejercida sobre el toro como espectáculo.

La película se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2024, donde obtuvo la Concha de Oro. El Partido Animalista insiste en que el reconocimiento artístico no puede desligarse de la realidad material que retrata. "Cada plano de una corrida refleja sufrimiento físico y estrés extremo auténtico en un animal utilizado como objeto de entretenimiento", explican.

El Partido Animalista concluye que premiar obras centradas en corridas de toros contribuye a perpetuar una práctica basada en el maltrato y hace un llamamiento a la industria cinematográfica para que apueste por contenidos alineados con una sociedad más respetuosa con los animales.