Activistas animalistas protestan en la alfombra roja de los Goya contra 'Tardes de soledad': "La tauromaquia no es arte"

El director Albert Serra (i) recoge el Goya a Mejor Película Documental por 'Tardes de soledad' en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Activistas de la organización internacional de protección de los animales PETA han realizado una protesta en la alfombra roja de la Gala de los Premios Goya contra la película 'Tardes de soledad', de Albert Serra, que finalmente se ha alzado con el premio a Mejor película documental. "La tauromaquia no es arte", han argumentado desde la organización.

"¿Alfombra roja para un deporte sangriento?", se preguntan los activistas en un post difundido en sus redes sociales en el que detallan que "los partidarios de PETA irrumpieron en los Premios Goya para desafiar la nominación de 'Tardes de Soledad', una película que glorifica las corridas de toros".

"Lanzas. Banderillas. Una espada en los pulmones. La tauromaquia no es arte. Es matanza pública", añaden en su mensaje, acompañado de un video en el que se ve a los activistas con pancartas, con el mensaje, en inglés y español: 'El arte crea, los toros matan'. Después, son acompañados a abandonar el recinto.

En su mensaje, la organización también insta a España "a poner fin a la sangrienta tortura de toros" y pide al Ejecutivo que "intervenga y proteja a los animales", por lo que reclama a la ciudadanía firmar su petición al respecto, que cuenta ya con 107.049 firmas.

Precisamente, en su discurso de agradecimiento al recibir el Goya, el director Albert Serra ha agradecido haber tenido "acceso increíble" a retratar cómo se vive desde la intimidad un tema que "quizá no a todo el mundo le gusta".

Serra ya triunfó en el Festival de San Sebastián con este documental, que logró la Concha de Oro.