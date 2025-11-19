'De Película', 'La Script' o Miguel Marías entre los ganadores de los IV Premios a la Investigación del Cine Español

'La Script' De María Guerra, Miguel Marías O 'De Película', Ganadores En Los Premios A La Investigación Del Cine Español - FLIXOLÉ

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Academia de Cine acogerá el próximo 2 de diciembre la gala de entrega de los Premios FlixOlé-URJC a la Investigación del Cine Español en su IV edición, una iniciativa que busca reconocer y dar visibilidad a proyectos que promueven el cine español. En esta ocasión, los galardones han premiado, entre otros, al pódcast 'La Script' de María Guerra, al programa de RNE 'De Película', presentado por Yolanda Flores, la periodista Conxita Casanovas y a Miguel Marías, crítico y exdirector de Filmoteca Española, por su libro 'Otro Luis Buñuel'.

El certamen contará con la presencia del presidente de la Academia de Cine Fernando Méndez-Leite, el fundador de FlixOlé Enrique Cerezo y el cineasta Fernando Trueba, entre otras personalidades del mundo del cine. Esta cuarta edición volverá a poner el foco en trabajos que preservan y difunden el patrimonio audiovisual español en el entorno universitario y editorial, así como propuestas culturales llevadas a cabo por medios de comunicación e instituciones.

La periodista y crítica María Guerra recogerá el Premio Medios Emergentes por 'La Script', programa producido por Kinótico que permite al espectador conocer a los profesionales detrás de los personajes con sus entrevistas. El programa de RNE 'De Película', presentado por Yolanda Flores, obtendrá el Premio Programa de Divulgación. Tras 27 años acercando al gran público al cine español, este espacio radiofónico ha seguido la trayectoria de algunas estrellas de la industria desde sus comienzos.

El libro 'Otro Luis Buñuel', escrito por el crítico y exdirector de Filmoteca Española Miguel Marías, será reconocido con el Premio a Libro de Cine Español. Con esta relectura de la vida y obra de Buñuel, Marías ofrece un retrato alejado de tópicos en torno al director por antonomasia del surrealismo fílmico.

El Premio Investigación Audiovisual recaerá este año en 'Los archivos del NO-DO', serie documental dirigida por Eulàlia Gómez Durán. El proyecto revela materiales inéditos del noticiario franquista después del proceso de restauración y digitalización de imágenes que habían permanecido ocultas en las más de 6.000 latas con películas que Filmoteca Española almacenaba.

La periodista Begoña Piña recibirá el Premio a Artículo Especializado por su publicación en Best Movie 'El ogro del bosque', donde analiza la película de 1979 'Furtivos', dirigida por José Luis Borau, en el 50.º aniversario de su estreno. Por otro lado, Concepción Cascajosa, directora del estudio 'La profesión del guionista en España', recogerá el Premio al Libro de Investigación.

La exposición 'Comedia, que no es poco. Grandes comedias del cine español' recibirá el Premio a Evento. La muestra, organizada por SGAE y comisariada por el humorista Arturo González Campos, incluía una selección de guiones originales, material de atrezo, claquetas y vestuario, entre otros objetos, que formaron parte de grandes películas españolas del género.

CONXITA CASANOVAS, PREMIO A LA TRAYECTORIA

En el capítulo de homenajes, se reconocerá con el Premio Trayectoria Profesional el trabajo de la periodista y crítica Conxita Casanovas. En sus más de 40 años de carrera, la directora y presentadora del programa 'Va de Cine', colaboradora habitual en numerosos espacios mediáticos y directora del festival 'Barcelona Film Fest', ha transmitido su pasión por el séptimo arte a varias generaciones de espectadores.

Por último, el Premio Editorial se concederá a Fragua, sello académico de referencia para generaciones de estudiantes y profesionales de la comunicación. Con este galardón, los IV Premios a la Investigación del Cine Español buscan rendir homenaje a su legado tras el reciente cierre de su emblemática librería en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.