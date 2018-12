Peter Jackson produce Mortal Engines: "Siento más presión al escribir un guión que al dirigir una película"

Cargando el vídeo....

13/12/2018

LOS ÁNGELES, 13 Dic. (EUROPA PRESS - Raquel Laguna) -

Peter Jackson viaja de nuevo a un mundo fantástico sacado las páginas de los libros en Mortal Engines. La popular saga literaria de Philip Reeve, publicada en castellano bajo el título de Máquinas Mortales, salta a la gran pantalla bajo el titulo de Mortal Engines en un filme con guión de Jackson, que también ejerce de productor, y dirigido por Christian Rivers que llega a los cines de España este viernes 14 de diciembre.

Europa Press entrevistó a Jackson en Los Ángeles. El director de las trilogías de El Hobbit y El Señor de los Anillos firma el guión de la cinta, junto a Fran Walsh y Philippa Boyens. Jackson señala que se involucró en la película tras haber leído los cuatros libros de Philip Reeve en los que se basa el filme.

El oscarizado cineasta asegura que el mayor reto a la hora de hacer una película siempre es el guión. "Si el guión no funciona, la película no funcionará. No puedes cometer errores, hay más presión al escribir un guión que al dirigir un filme", reconoce Jackson para el que el mayor reto sigue siendo "poner las palabras en el papel en orden correcto".

Rodar Mortal Engines en su Nueva Zelanda natal ha sido muy gratificante para Peter Jackson. "Es una suerte poder hacer estas películas en mi país. Somos muy afortunados porque estar en casa es importante. Hacer una película conlleva dos años de tu vida y tienes una familia. Quieres disfrutarlo y despertar feliz por las mañanas", concluye el afamado realizador.

En Mortal Engines, cientos de años después de que un cataclismo destruyera la civilización tal y como la conocemos, la enigmática Hester Shaw (Hera Hilmar) se alza como la única capaz de impedir que la ciudad de Londres, convertida en un gigante depredador móvil, lo devore todo a su paso. Indómita y motivada por el recuerdo de su madre, la joven une fuerzas con Tom Natsworthy (Robert Sheehan), desterrado de la metrópolis, y Anna Fang (Jihae), una peligrosa criminal a la fuga buscada por los cazarrecompensas.

Los actores Hera Hilmar, Robert Sheenan, Leila George y Jihae protagonizan Mortal Engines. Esta película post apocalípctica de aventuras es una adaptación de la galardonada saga homónima de libros de Philip Reeve. El equipo de efectos visuales creados en Weta Digital está liderado por Ken McGaugh, Kevin Smith, Luke Millar and Dennis Yoo.