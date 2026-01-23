La productora Atrece Creaciones recibe el premio Global Visionaries, que otorga Spain Film Commission, por 'Mudras'

La Productora Atrece Creaciones Ha Sido Galardonada Con El Premio SFC Global Visionaries Por Su Labor En El Documental 'Mudras. Tejiendo Hilos Invisibles' - SPAIN FILM COMMISSION

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La productora Atrece Creaciones ha sido galardonada con el premio Global Visionaries, que otorga Spain Film Commission (SFC), por su labor en el documental 'Mudras. Tejiendo hilos invisibles', la primera coproducción oficial entre España e India, aseguran desde SFC.

Este premio ha sido entregado este viernes en la 8ª edición de FITUR Screen, el foro europeo de turismo y audiovisual organizado por SFC en el marco de FITUR 2026.

"Una producción emblemática que representa la primera coproducción oficial entre España e India bajo el tratado bilateral entre ambos países", ha explicado la entidad en un comunicado.

La película, que en España ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León, Casa de la India y la participación de RTVE, se estrenará en cines la próxima primavera.

El reconocimiento ha sido recibido por la fundadora y directora de Atrece Creaciones, Anna Saura, por su liderazgo "con una visión creativa y estratégica"; y Rishabh Chopra, el jefe de producción de la productora más longeva de Bollywood, Yash Raj Films.

"Ambos reciben este reconocimiento por su labor como impulsores de las relaciones culturales y audiovisuales entre España e India", añade SFC.

El largometraje documental está dirigido por María Salgado con dirección asociada de Bobby Bedi y producido por Anna Saura, junto a Marino García y Bobby Bedi. Ha sido rodado en diversas localidades de la India, Castilla y León, Valladolid y Madrid, y en el documental se exploran los hilos invisibles que conectan culturas y generaciones a través de la danza. "Tejiendo un puente entre el flamenco y las danzas tradicionales indias", precisan.

La historia sigue a Mónica de la Fuente y su hija Nazaré, ambas bailarinas, en un viaje de ida y vuelta que une pasado y presente: Mónica descubre hace tres décadas las artes del sur de la India, mientras Nazaré repite el viaje para nutrirse de la misma cultura y crear junto a su madre una nueva obra coreográfica.