La productora de 'La infiltrada' asegura que les advirtieron "que la historia de los vascos la cuentan los vascos"

Pide que se estudie a ETA "en los institutos y universidades" para no olvidar este periodo

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La productora de 'La infiltrada', María Luisa Gutiérrez, ha asegurado que durante el rodaje, desde asociaciones culturales vascas recibieron "comunicados en euskera" que les advertían que "la historia de los vascos la cuentan los vascos", al igual que ha señalado que por este motivo estas entidades pedían a la gente "que no colaboraran o no participaran" en la película.

Así lo ha destacado durante una conferencia impartida en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial sobre 'Retos del relato y la memoria', en la que ha detallado que durante el rodaje estas presiones "no han influenciado" de ninguna manera la producción.

"Hay una serie de gente que estuvo mandando comunicados en euskera para que no participaran con la película, que no colaboraran con que hiciera esta película porque decían que la historia de los vascos la cuentan los vascos. Sin embargo, han colaborado muchísimos vascos dentro de la película que, además, están encantados con que la película haya tenido el éxito que ha tenido", ha subrayado la emprendedora audiovisual castellano manchega.

'La infiltrada', dirigida por Arantxa Echevarría, protagonizó la útlima edición de los Premios Goya 2025 llevándose el galardón de mejor película española -premio compartido a 'ex equo' con 'El 47' de Marcel Barrena- y de mejor actriz protagonista, que ha ido a parar a Carolina Yuste, quien interpreta la historia real de una policía que se infiltra en ETA durante 8 años.

Durante su discurso de agradecimiento en los Goya tras recoger el premio, Gutiérrez "compartió" el premio con la familia de Gregorio Ordóñez, con la asociación Covite, y con las "víctimas reales". Además, aseguró que "la memoria histórica también está para la historia reciente de este país", al igual que ensalzó la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

UN PUNTO DE VISTA "ÚNICO"

Respecto al papel de estos últimos, Gutiérrez, a lo largo de su intervención en San Lorenzo de El Escorial, ha insistido en reivindicar el "punto de vista único" de su película, es decir, la narrativa desde la perspectiva exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cuanto a la lucha antiterrorista. "Creo que no se había hecho una película desde las fuerzas de seguridad de lo que vivieron allí", ha asegurado.

Además, la productora castellano-manchega ha subrayado también la importancia de su película en cuanto al papel educativo que puede suponer y ha apelado a que la época de ETA se "estudie en los institutos y universidades" para "volver a hablar de la importancia de que no se olvide este periodo de la historia".

Recordando las motivaciones que la empujaron a poner en marcha 'La infiltrada', Gutiérrez ha confesado que quería que sus hijos conocieran la historia de la policía infiltrada y de ETA, "porque no quería que les pasara" como a ella le "pasó con la Guerra Civil".

"Yo nací en 1973 y la Guerra Civil la he conocido por mi abuela porque me hablaba constantemente. Quería que mis hijos no se olvidaran de que había habido un grupo terrorista que había tenido atemorizada a una sociedad civil. Y eso era mi motivación", ha apostillado la productora de 'La infiltrada'.