Raúl Arévalo apoya el 'No a la guerra' de Javier Bardem en los Oscar que le hizo sentirse "orgulloso como español" - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Raúl Arévalo, Vito Sanz, Gabriel Guevara, protagonistas de 'Por cien millones', la nueva serie original de Movistar Plus+, han apoyado sin fisuras el 'No a la guerra' pronunciado por Javier Bardem durante la última edición de los Oscar. Un momento que, al igual que las reivindicaciones expresadas en la gala de los Goya o las más recientes en los Premios de la Unión de Actores, les ha hecho sentirse "orgullosos".

"Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que considere, y el que no quiera pronunciarse, me parece respetable y el que quiera pronunciarse, también", ha comenzado reflexionando Arévalo en una entrevista concedida a Europa Press en la que, junto a sus compañeros de reparto, también ha elogiado la valentía de Bardem frente al silencio de Hollywood.

"Personalmente yo sí me siento orgulloso como español en este momento de que los Goya se mojen y que en los Oscar el único que hable sea Javier Bardem", señala el ganador de tres premios Goya que en 'Por cien millones', que llegará a Movistar Plus+ el jueves 26 de marzo, interpreta, al igual que Sanz y Guevara, a uno de los tres hombres que en 1981 secuestraron al futbolista Enrique Castro 'Quini', estrella de F.C. Barcelona.

"Yo también lo creo así", ha respaldado Sanz, que asegura que "esas declaraciones" contra la Guerra en Irán o pidiendo la paz en Gaza de actores, directores y demás profesionales que le hace sentirse "orgulloso" de pertenecer al mundo del cine. En cuanto a si una ceremonia de premios de cine es buen lugar para ese tipo de posicionamientos o, como sostienen algunos, arte y política deberían tener espacios separados, Sanz asegura que en "estos espacios" tiene "todo el derecho a decir o no decir y es bonito verlo así". "Yo estoy completamente de acuerdo con ellos", ha secundado Guevara.

EL CINE, SIEMPRE EN PRIMER PLANO

Nacho G. Velilla, cocreador y director de la serie, cree que en festivales, galas de premios y eventos cinematográficos "en el primer plano tiene que estar en cine" pero también debe haber "siempre un pequeño hueco para que cada uno pueda explicar lo que siente".

"Lo que tenemos que reivindicar son las películas que cada año se hacen, pero afortunadamente, como parte de esa sociedad, también hay que comentar lo que opinamos de la vida, como puede opinar el carnicero o como puedo opinar yo cuando voy al bar... lo que pasa es que probablemente con nosotros tiene más repercusión", reflexiona el cineasta que, en todo caso, asegura que los artistas no tienen por qué enfrentarse a "ninguna obligación" a la hora de posicionarse. "Cada uno tiene que ser muy libre de hacer lo que quiera", zanja el cineasta.

"Bueno, obviamente obligación no la tenemos, pero sí que hay un atisbo de responsabilidad", expone por su parte Agustín Otón, el encargado de dar vida a 'Quini' en la ficción que también se ha mostrado "muy orgulloso" de que Javier Bardem fuera "el que más llamaba a esta necesidad de decir 'No a la guerra'".

Y es que, defiende el intérprete, "el cine, de forma consciente o inconsciente, es política". "Estamos haciendo una crítica, un estudio moral o ético de la situación actual o de una antigua y entonces yo creo que sí que debemos utilizarlo también con fines políticos", ha señalado.

"LLÁMAME RADICAL, PERO NO ESTOY A FAVOR DE QUE MATEN NIÑAS"

Para Natalia Huarte, que en 'Por cien millones' encarna a una de las mujeres de los secuestradores de 'Quini', sería "una contradicción" que el mundo del cine obviara una realidad tan devastadora. "Yo no puedo decirle a nadie si es una obligación o una responsabilidad, pero sí que yo sí que puedo hablar de mí (...) Y siento el peso de la guerra, de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, y como ciudadana del mundo, no puedo evitar que a mí por dentro me duela, me dé miedo e incluso me asuste", ha afirmado.

En este sentido, Huarte sostiene que "cuando tenemos un poquito de altavoz" y "un lugar de poder decir ciertas cosas" es "importante nombrar la realidad para que no nos quedemos solamente en un lugar superficial". "Y yo creo que no será radicalismo o tal... pero no sé, llámame radical, pero no estoy a favor de que maten niñas", apostilla Otón.