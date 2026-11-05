El regreso de Godzilla, 'Los miserables' y 'Sacamantecas', desde mañana en los cines

Escena de 'Ruega por nosotras' - ELASTICA FILMS

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cines renuevan su cartelera este viernes, 6 de noviembre, con el regreso de Godzilla, una nueva adaptación de 'Los miserables' y la aproximación a la crónica negra española de Sacamantecas, dirigida por David Pérez Sañudo y protagonizada por Antonio de la Torre. Entre los estrenos de la semana también figuran 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón, ambientada en un internado para mujeres; 'George Michael: The Faith Tour', que recupera una actuación del cantante británico, y la propuesta de animación familiar 'El gato con sombrero'.

El cine japonés regresa a la cartelera con 'Godzilla Minus Zero', secuela de 'Godzilla Minus One' dirigida y escrita de nuevo por Takashi Yamazaki. Ambientada en 1949, dos años después de los acontecimientos de la primera entrega, la película muestra a un Japón que trata de recuperarse de la devastación de la guerra y del ataque de Godzilla, cuya reaparición vuelve a poner en peligro la reconstrucción del país. Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe retoman sus papeles como Koichi Shikishima y Noriko, respectivamente, en esta nueva entrega de la saga del monstruo gigante.

'Los miserables' es una nueva adaptación cinematográfica de la célebre novela de Victor Hugo, dirigida por el cineasta francés Fred Cavayé y protagonizada por Vincent Lindon y Tahar Rahim. La película, que se estrena en los cines españoles el 6 de noviembre, recupera la historia de Jean Valjean, un hombre que busca rehacer su vida tras pasar 19 años en prisión por robar una hogaza de pan. En una Francia marcada por las desigualdades sociales y la agitación revolucionaria, la película aborda cuestiones como la justicia, el perdón y la posibilidad de una segunda oportunidad.

'Sacamantecas', dirigida por David Pérez Sañudo, es un thriller histórico español inspirado en los crímenes reales de Juan Díaz de Garayo, el asesino alavés conocido con ese sobrenombre. La película, protagonizada por Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz, y ambientada en Álava a finales del siglo XIX, durante los últimos años de la Tercera Guerra Carlista, sigue a Ángela Berrosteguieta, que regresa a Vitoria para enterrar a su hermana, una de las mujeres asesinadas en los alrededores de la ciudad. Convencida de que Juan Díaz de Garayo es el responsable de los crímenes, decide investigar por su cuenta, mientras el jefe de los alguaciles se enfrenta a la falta de recursos y a las presiones de las autoridades para ocultar los asesinatos.

Daniel Monzón dirige 'Rueda por nosotros', la cinta protagonizada por Zoe Bonafonte y Manuela Calle que aborda la historia del Patronato de Protección a la Mujer durante la dictadura franquista, una institución que internaba a jóvenes consideradas rebeldes o que se apartaban de las normas morales de la época. Ambientada en 1974, la película sigue a Ana, una joven barcelonesa de 19 años que, tras escaparse una noche, es enviada por su padre a un reformatorio madrileño regentado por monjas, donde queda sometida a un régimen de disciplina y castigos.

La animación familiar llega a los cines con 'El gato con sombrero', nueva adaptación del personaje creado por Dr. Seuss, que debuta en un largometraje animado. Dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, la película sigue a un gato encargado de animar a Gabby y Sebastian, dos hermanos que atraviesan dificultades tras mudarse a una nueva ciudad. Sin embargo, sus métodos, marcados por las travesuras y el caos, complicarán una misión que podría hacerle perder su sombrero mágico. Arturo Valls pone voz al protagonista en la versión española y Dani Martínez interpreta al pez Gofre.

'El misterio de Lucy Lost' está basada en la novela infantil 'Listen to the Moon', del escritor británico Michael Morpurgo, y combina aventura, fantasía y misterio. La historia habla de Lucy, una niña de once años que vive con una familia de pescadores en las afueras de un remoto pueblo. Su llamativa melena blanca y su capacidad para tener visiones despiertan primero la curiosidad y después el recelo de los vecinos. Cuando conoce a Milly, una amiga imaginaria, ambas emprenden una aventura para descubrir el secreto que se esconde tras los poderes de Lucy y esclarecer su pasado.

La superproducción india estará también presente en la cartelera con 'Ramayana: El nacimiento de una leyenda', una adaptación del poema épico de la tradición hindú dirigida por Nitesh Tiwari. La película recrea la historia del príncipe Rama, guiado por el deber y el sacrificio, y su enfrentamiento con Ravana, un gobernante inmortal cuyo poder amenaza con destruir el equilibrio de los mundos. Ranbir Kapoor, Sai Pallavi y Yash encabezan el reparto, que cuenta también con Sunny Deol y Ravi Dubey. La banda sonora corre a cargo de Hans Zimmer y A.R. Rahman.

El thriller italiano 'El contrato (Un pacto con el diablo)' está dirigida por Massimo Paolucci y protagonizada por Kevin Spacey, Eric Roberts y Vincent Spano. La película sigue a Giuseppe, un periodista cuya carrera atraviesa un mal momento y que decide investigar la misteriosa muerte de un reconocido colega en busca de una exclusiva que le permita recuperar su prestigio. Sin embargo, lo que comienza como una investigación periodística se transforma en una pesadilla cuando descubre que las pistas y los encuentros que va encontrando forman parte de un macabro plan diseñado por una fuerza diabólica.

Y otro thriller, en esta ocasión de factura española y de terror psicológico, se estrena este viernes. Se trata de '11' dirigido por las cineastas Clàudia Serra y Paula Serra. La película, ópera prima de ambas directoras, parte de una premisa inquietante: un grupo de niños queda atrapado en un refugio de montaña de los Pirineos durante una fuerte tormenta de nieve y descubre, al hacer recuento, que hay un integrante más de los que deberían ser.

MÚSICA EN EL CINE

La música llega a la cartelera con 'George Michael: The Faith Tour', una película concierto que recupera imágenes inéditas del cantante británico durante su histórica gira de 1988 para presentar el álbum 'Faith'. El largometraje reconstruye su actuación en el Palais Omnisports de Paris-Bercy a partir de grabaciones originales en 35 milímetros que han sido restauradas y remasterizadas para su exhibición en salas. Dirigida por David Austin y Andy Morahan, la cinta incluye interpretaciones de algunos de los grandes éxitos del artista, como 'Faith', 'Father Figure' y 'Careless Whisper', y se abre con 'Finding Faith', un cortometraje de Mary McCartney realizado con imágenes y audios inéditos de aquella etapa.

Además de la cinta dedicada a George Michael, llega también a los cines la historia de Mägo de Oz con 'Fiesta Pagana', una película española de ficción dirigida por Álvaro Brechner que recorre la trayectoria de la banda desde sus comienzos a finales de los años ochenta hasta su éxito internacional. El filme reconstruye la aventura de un grupo de jóvenes que decide fusionar el heavy metal con el folk celta y acaba convirtiendo su propuesta musical en un fenómeno del rock en español. La película también aborda las tensiones creativas, las rivalidades y los conflictos personales que acompañan al ascenso del grupo. Adrián Lastra, que interpreta a Txus di Fellatio, encabeza un reparto en el que figuran Adrià Mondaray, Guillermo Furiase, Jorge López, Carlos Librado y Roberto Álamo.