'El reino', el filme sobre corrupción de Sorogoyen, favorita a los Goya en el Congreso

Publicado 29/01/2019 12:27:14 CET

Sólo PP y PDeCAT han apostado por 'Campeones' como mejor cinta del año

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

'El reino', la cinta del director madrileño Rodrigo Sorogoyen, que narra una trama de corrupción política en España, es la favorita entre los portavoces de Cultura del Congreso para ganar el premio a la mejor película en la próxima edición de los Premios Goya del cine español, que se celebra el 2 de febrero en Sevilla.

Protagonizada por Antonio de la Torre, 'El reino' cuenta la historia de Manuel, un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política nacional, pero acaba viendo como su vida se desmorona a partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción con la que, el partido político al que pertenece, pretende que cargue con toda la responsabilidad.

El filme ya parte como favorito de este año, al ser la producción con más nominaciones, un total de 13, entre ellas a mejor película, director, guión o actor. Le sigue, con 10 nominaciones, la cinta que la Academia propuso para representar al país en los Oscar de Hollywood, 'Campeones'. 'Carmen y Lola', 'Entre dos aguas' y 'Todos lo saben' completan la terna para llevarse el 'cabezón' a mejor película este año.

Entre los defensores del trabajo de Sorogoyen está la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso, la diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz. "Es impecable en su planteamiento y ejecución" ha declarado, para señalar que cuenta, además, con un protagonista "en estado de gracia".

"De todas formas, la cosecha de este año es muy buena y hay varias candidatas excelentes a mejor película", ha declarado a Europa Press. Rivera de la Cruz presenciará en directo quién será finalmente la ganadora, porque acudirá a la gala en la capital hispalense.

"SE VERÁ DURANTE MUCHO TIEMPO"

También el portavoz de Cultura de Unidos Podemos, el diputado por Bizkaia Eduardo Maura, apuesta por 'El reino'. La ve como una cinta "muy sólida" artísticamente hablando y "con ganas de darle la vuelta a algunos lugares comunes". "Hay muchas películas sobre corrupción, pero esta se verá durante mucho tiempo", ha asegurado.

Maura se ha 'mojado' también sobre el premio al mejor documental, destacando el trabajo que hay detrás de 'El silencio de los otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar, una producción sobre las víctimas del franquismo que aún buscan justicia. Maura reconoce que, aunque hay bastantes trabajos sobre este tema, este documental "marca un antes y un después en el tratamiento de la memoria democrática".

Por 'El reino' también se ha decantado el vicepresidente de la Comisión de Cultura y diputado del PSOE Odon Elorza. En su caso no se debe tanto a razones técnicas o artísticas concretas, sino a motivos personales. "El director Sorogoyen me hizo conectar con este thriller de actualidad", ha explicado.

'CAMPEONES', "UNA APUESTA VALIENTE"

Por su parte, el portavoz de PNV en la Comisión de Cultura, Joseba Agirretxea, cree que 'El reino' debe ganar por "su valentía", "su ritmo frenético", "por los actores brillantes", y "porque sus creadores han puesto sobre la mesa un tema tan incómodo y tan presente como la corrupción".

De este modo, sólo dos formaciones, PP y PDeCAT, se han decantado por la película más vista en las salas de cine españolas en 2018: 'Campeones'. La cinta de Javier Fesser es la que más convence al portavoz de Cultura del PP, Emilio del Río y, además, según ha confesado con diferencia sobre todas las demás.

También es la favorita del portavoz de PDeCAT Sergi Miquel, que la califica de "apuesta valiente". "Apuesta por la diversidad no solo en el fondo si no que también en la forma y te obliga a pensar sobre prejuicio y retos pendientes de nuestra sociedad. Poner el cine al servicio de una causa como esta me parece que es de las mejores cosas que se pueden hacer", ha declarado.