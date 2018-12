Robert De Niro asegura que The Irishman, la película de Scorsese para Netflix, se estrenará en cines

Actualizado 04/12/2018 10:55:45 CET

MADRID, 4 Dic. (EDIZIONES) -

Netflix ha apostado por el cine, con películas como La balada de Buster Scruggs, de los hermanos Coen, o Roma, de Alfonso Cuarón. Sin embargo, no todas las películas de la plataforma se podrán disfrutar solo en la pequeña pantalla. Al igual que Roma, que se estrenará este mes en las salas, The Irishman, la cinta dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, también llegará a la gran pantalla antes de estar disponible en Netflix.

Así lo asegura The Hollywood Reporter, en una entrevista a De Niro durante el Marrakech Film Festival. "Hemos hablado de eso con Netflix", apuntó el actor. "Van a hacer una presentación de nuestra película como debe ser, en un cine, en ciertos lugares, los mejores cines que puedan existir", adelantó.

"La forma en que lo harán es que al principio, la proyectarán en pantalla grande, estamos hablando de grandes escenarios, y lo que pasará después... no estoy seguro", confesó.

The Irishman, basada en el libro de Charles Brandt 'I Heard You Paint Houses', es la novena colaboración entre De Niro y Scorsese, quienes se unieron por primera vez en Malas calles en 1973. De Niro interpreta a Frank 'The Irishman' Sheehan, un funcionario sindical y asesino a sueldo vinculado a la muerte de Jimmy Hoffa. En su primera colaboración con Scorsese, Al Pacino interpretará a Hoffa. Completan el reparto Anna Paquin, Bobby Cannavale y Joe Pesci.

Parte del proceso de producción incluye el rejuvenecimiento de algunos de los personajes de forma digital hasta cinco décadas, una de las mayores partes del presupuesto de 140 millones de dólares que ha aportado Netflix. "Marty quería hacer esto lo mejor que se haya hecho hasta ahora para hacernos parecer más jóvenes", dijo De Niro. Además, el intérprete aseguró que poder trabajar sin maquillaje proporcionó a los actores "mucha libertad".

El mítico actor también reveló que formará parte del próximo proyecto de Scorsese, que también contará con Leonardo DiCaprio. "Está sucediendo", sentenció, pero no reveló más detalles sobre el proyecto.