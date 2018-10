Robin Wright rompe su silencio sobre Kevin Spacey tras su despido de House of Cards: "No le conocí realmente"

Actualizado 09/07/2018 13:18:21 CET

Ocho meses después de que Kevin Spacey fuera despedido fulminantemente de House of Cards tras ser señalado por múltiples acusaciones de acoso sexual, Robin Wright, la coprotagonista de la serie de Netflix, ha hablado sobre su ya excompañero y ha reconocido que, a pesar de trabajar junto a él durante más de un lustro, no llegó a conocerle realmente.

En una entrevista en Today de NBC, a Wright le preguntaron si detectó algo con respecto al supuesto comportamiento de Spacey. "Kevin y yo nos conocimos entre 'acción' y 'corten', y entre toma y toma nos reíamos", apuntó la actriz. "No le conocí realmente, no conocí al hombre detrás. Conocí al increíble artesano que es".

El último tráiler de la sexta y última temporada de House of Cards, que tendrá ocho episodios, adelantó que Wright será ahora la absoluta protagonista, después de que al final de la quinta entrega el personaje de Spacey, Frank Underwood, renunciara como presidente de Estados Unidos y su esposa Claire asumiera el mando. La producción de la sexta temporada se suspendió a finales de octubre, después de que salieran a la luz las acusaciones contra Spacey, lo que finalmente acabó en su despido.

