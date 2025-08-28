'Los Rose', 'Amor en cuatro letras' y 'Sin oxígeno' despedirán agosto en los cines

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Los Rose' y 'Amor en cuatro letras' llegan a los cines este fin de semana, el último del mes de agosto, en cuya cartelera no solo habrá comedia y drama. 'Sin oxígeno', un thriller psicológico basado en una historia real, será otro de los platos fuertes de la oferta cinematográfica.

'Los Rose' es una reinterpretación del clásico de 1989 'La guerra de los Rose', basada en la novela de Warren Adler. Olivia Colman y Benedict Cumberbatch interpretan, bajo la dirección Jay Roach, a una pareja perfecta: carreras de éxito, un matrimonio feliz y unos hijos estupendos. Pero detrás de la fachada de su supuesta vida ideal, se avecina una tormenta: la carrera de Theo se desploma mientras que las ambiciones de Ivy despegan, lo que desencadena una caja de Pandora de competitividad y resentimiento ocultos.

'Sin oxígeno' es un thriller psicológico cargado de adrenalina que narra la historia real de Chris Lemons (Finn Cole), un buzo profesional que, tras un extraño accidente, queda atrapado en el fondo del Mar del Norte. Con tan solo 10 minutos de oxígeno de emergencia y a más de media hora de cualquier esperanza de rescate, ésta es la lucha imposible de un hombre por sobrevivir a 90 metros de profundidad. Alex Parkinson dirige esta cinta protagonizada por Woody Harrelson, Simu Liu y Finn Cole.

Polly Steele dirige 'Amor en cuatro letras', un drama romántico protagonizado por Pierce Brosnan, Helena Bonham Carter, Gabriel Byrne, Ann Skelly, Fionn O'Shea. Basada en la novela más vendida de Niall Williams. La cinta cuenta la historia de Nicholas e Isabel, almas gemelas destinadas a encontrarse, pero cuyos caminos se separan por tragedias familiares que alejan a sus familias. A pesar de enfrentar obstáculos, destinos y amores equivocados, ambos se reencuentran tras una lucha entre el destino y el poder del amor verdadero.

'Tierra negra' es un drama rural que explora las tensiones sociales, familiares y el misterio que rodea a uno de sus personajes, Miquel, quien parece poseer habilidades místicas capaces de influir en los demás. Alberto Morais dirige esta película.

'El volcán', de Damian Kocur, es un drama familiar que muestra los efectos de la guerra sin escenas de batalla al contar la situación de una familia que ven cómo pasan de turistas a refugiados al sorprenderles la invasión de Ucrania por Rusia disfrutando de sus vacaciones en Canarias.

Para el público familiar llega este fin de semana la comedia 'Campamento Garra de oso', dirigida por Silvia Quer, en la que dos niños lucharán a contrarreloj para salvar el campamento de verano amenazado por el excéntrico constructor Sebastián Sebastián. Para ello, buscarán sin descanso un oso que creen que todavía habita en el valle pero que nadie ha visto.