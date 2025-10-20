RTVE lanza 'El país de las 6.000 fosas', el primer mapa audiovisual de las exhumaciones del franquismo y la Guerra Civil

El director de Informativos de TVE, Jon Aritzmuño, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, la directora del documental, Ángela Gallardo, la directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE, Pilar Bernal y el periodis - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTVE, en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha puesto en marcha 'El país de las 6.000 fosas', un proyecto multimedia que incluye el primer mapa audiovisual de las exhumaciones del franquismo y la Guerra Civil, que permitirá conocer su ubicación, a las víctimas y sus historias; el podcast 'Un suceso corriente' y el corto documental 'A flor de tierra' sobre las exhumaciones tempranas en Navarra, dirigido por Ángela Gallardo.

Así lo ha dado a conocer la Corporación en un acto celebrado este lunes en Torrespaña, con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López; la directora de Contenidos Informativos de RTVE, Maribel Sánchez-Maroto Inarejos; el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño; la directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE, Pilar Bernal; el periodista Xabier Fortes y Ángela Gallardo.

El proyecto, según ha detallado Sánchez-Maroto Inarejos, es fruto de un convenio suscrito entre la Corporación pública y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Así, el sitio web estará disponible en los próximos días y ha sido posible gracias al Archivo Documental de RTVE, a los datos recabados por la Secretaría de Estado y al trabajo de los reporteros gráficos y los periodistas expertos en periodismo de datos, con Paula Guisado y Estefanía de Antonio al frente.

Para Jon Ariztimuño, este proyecto constituye "un ejemplo" de porqué existe la Corporación pública. Además, el director de Informativos de TVE ha puesto de relieve la importancia de "poner nombre a quienes, una vez, lo perdieron o se lo quisieron borrar". "El nombre de este especial, 'El país de las 6.000 fosas', busca contar esa tragedia de las ausencias, pero también, muy importante, cumplir con el derecho internacional", ha afirmado.

Ariztimuño ha asegurado que el objetivo de RTVE es ayudar "a restaurar esas historias de los asesinados en la Guerra Civil". "Historias que seguro os van a emocionar", ha apostillado.

"SUS ASESINOS INTENTARON OCULTARLES"

Por otro lado, RTVE emitirá este martes el especial informativo 'La noche en 24h. Las fosas del franquismo', conducido por Xabier Fortes en el Canal 24 Horas, La 2 y RTVE Play, a partir de las 22.00 horas. En este espacio, se estrenará el corto documental 'A flor de tierra', dirigido por Ángela Gallardo y realizado por el equipo de Vídeo y Audio Digital de RTVE Noticias, y se debatirá sobre memoria histórica.

En el programa especial junto a Xabier Fortes estarán los periodistas Javier García Vila, Jesús Maraña, Natalia Junquera y Ainhoa Martínez Hoyos y contará con varias entrevistas con expertos e historiadores.

"En las últimas décadas es verdad que se han exhumado los restos de muchos asesinados, pero quedan muchos todavía. Sus cuerpos siguen en cementerios, en cunetas, en pozos, en otros lugares donde sus asesinos intentaron ocultarles, quitarles la identidad, enterrarlos sin dignidad. Nuestra obligación es combatir la desinformación, la de ahora y la de antes, concretar hechos históricos con datos, con historias, con información", ha declarado el director de Informativos de TVE.

En su intervención, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha destacado que cuando el Ministerio de la Presidencia comenzó a recabar datos de fosas en 2011 se contabilizaron casi 2.500 y en torno a 57.000 víctimas. "A partir del año 2021 desde la Secretaría de Estado recogimos esa idea de actualización del mapa de fosas. En este momento nosotros estamos en torno a 5.000 fosas y 67.000 y pico víctimas", ha subrayado.

Martínez López ha agradecido a RTVE su labor al servicio de la "verdad, de la justicia y de la reparación" y ha recalcado el "deber de memoria". "Esto hay que darlo a conocer fundamentalmente por una idea: para que nunca más se vuelva a repetir", ha manifestado.

Asimismo, el periodista Xabier Fortes ha defendido la Transición, pero cree que "se tardó demasiado en ese proceso de amnesia en, por lo menos, volver a la vida de la memoria de todas esas personas que fueron fusiladas sin ser culpables de nada". "Esto no es reabrir heridas. Es cerrarlas, en todo caso", ha apostillado.

"Recordar con datos precisos, situar la localización exacta de la infamia, de cada crimen y en cada fosa. La vivificación minuciosa del dolor con rostro, por antiguo que sea. Esto es ejercer un derecho presente y un deber de futuro, activarlo, buscar la verdad. Con esa brújula os presentamos este proyecto que es un especial multimedia", ha indicado Pilar Bernal.

Finalmente, la directora de 'A flor de tierra', que narra las primeras exhumaciones de fosas en Navarra tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco, ha declarado que el documental "narra dolor, pero también valentía, determinación y un ejercicio de dignidad y autorreparación, en un momento en el que ni de coña se hablaba de memoria histórica".