Ang Lee: "Gémenis busca ser una experiencia única que anime a la gente a ir al cine"

12/10/2019

EUROPA PRESS - Mateo Anderson

'Géminis' es la nueva película de acción protagonizada por Will Smith, donde se enfrentará ni más ni menos que a un clon suyo 30 años más joven que intenta acabar con su vida.

Producida por Jerry Bruckheimer y dirigida por Ang Lee, se trata de una apuesta por ofrecer al espectador una experiencia sin igual, rodada en 3D y a 120 fotogramas por segundo. Tuvimos la suerte de conversar con Ang Lee, que nos conquistó con su simpatía y humildad, acerca de su nuevo y revolucionario thriller de ciencia ficción.

¿Cómo arrancó este proyecto?

Con la idea de contar una gran historia de una nueva manera en este mundo digital, continuando lo que ya había hecho con 'Billy Lynn' y 'La vida de Pi'.

Will Smith se enfrenta a un clon de él mismo pero de sólo 23 años de edad, y el resultado en pantalla es increíble.

Tengo que reconocer que todo el proceso de envejecer o rejuvenecer a alguien en la pantalla es fascinante. Lo que son capaces de hacer hoy en día es realmente increíble.

¿Cuánto has aprendido con ese proceso?

¡Mucho! Nunca paro de aprender, y me encanta. Es como si siempre quisiera estar en la escuela de cine.

Pero, ¿cuál ha sido tu reto en este caso?

El reto fue construir un personaje con esta tecnología que no fuera un robot, sino un ser humano con alma que tuviera emociones. La historia hace que te preguntes cosas como: "¿Qué harías si pudieras de alguna manera revivir tu vida a través tu doble? ¿Qué le dirías?" Hay una serie de preguntas internas que salen a la luz cuando ves esta película, y que yo mismo me hacía. Así que tenemos elementos dramáticos en un filme de acción que entretiene. Esa combinación es emocionante para mí, y Will Smith hizo un gran trabajo trasladando todo eso a la gran pantalla, porque la emoción que vemos tiene que ser real.

Está claro que no te asusta tomar riesgos.

Siempre corres un riesgo, porque no existe la seguridad ni una formula de éxito que funcione a la hora de hacer películas. Por eso la emoción que muestras tiene que ser real, y yo la tengo que sentir por dentro, como ha ocurrido en el caso de 'Géminis'. Espero que a la gente le guste.

¿Qué te ofrece esta nueva tecnología?

Creo que el 3D y el digital ofrece un lenguaje nuevo al cine que abre distintas posibilidades. Por eso hemos usado nuevas formas de iluminación para conseguir el realismo que buscábamos. He colocado una historia de ficción en un cine de género e intentado que tenga el look más bello posible. Y ayuda tener a tu lado a una de las más grandes estrellas de cine, claro.

Hablando de estrellas de cine, ¿cómo se dirige a Will Smith?

No es difícil porque tiene la mejor ética de trabajo y disposición. Así que llega todos los días al rodaje preguntándote qué tiene que hacer. Will no solo es una estrella de cine, sino también un gran artista. Y la manera que se expuso aquí fue increíble; pero confiábamos el uno en el otro, y cuando eso ocurre es mucho más fácil trabajar.

¿Y al final qué esperas conseguir con 'Géminis'?

Adentrarme en un nuevo territorio y ofrecer al espectador una experiencia única que anime a la gente a ir al cine. Y es que con esta tecnología no sólo estás viendo la historia de otra persona, sino que la estás viviendo tú mismo también. Se trata de crear una experiencia envolvente, y eso es emocionante para mí.