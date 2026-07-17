Sants, El mal padre y Cinco minutos más, las españolas que pelearán por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián

José Luis Rebordinos y Maialen Beloki presentan la 74 edición del Festival de cine de San Sebastián. - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Sants', de Mikel Gurrea, 'El mal padre', de Roberto Bueso, y 'Cinco minutos más', de Javier Ruiz Caldera, serán las tres películas españolas que se disputarán la Concha de Oro de la 74 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre de 2026.

Así lo ha anunciado este viernes el director del Festival, José Luis Rebordinos, en un acto que ha tenido lugar en la Academia de Cine, en el que ha estado acompañado por Maialen Beloki, quien asumirá la dirección del Festival a partir de enero de 2027.

Entre los asistentes a la presentación se encontraban Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'Los Javis', cuya película 'La bola negra' también se proyectará durante el festival, en la sección de Perlak (Perlas), donde peleará por un premio del público. 'La bola negra' no puede competir por la Concha de Oro ya que se estrenó en el Festival de Cannes, aunque el estreno en España tendrá lugar durante el certamen.