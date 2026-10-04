Sean Astin y Elijah Wood reivindican el legado emocional de 'El Señor de los Anillos': "Es un refugio para mucha gente"

Imagen del encuentro 'De la Comarca a Málaga' en la Comic-Con de Málaga. A 4 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 4 Oct. (de la enviada especial de Europa Press, Laura Novo) -

Sean Astin y Elijah Wood han destacado este domingo la vigencia de 'El Señor de los Anillos' más de dos décadas después de su estreno. En concreto, los actores han subrayado que aunque J. R. R. Tolkien rechazaba interpretar su obra como una alegoría directa de la Segunda Guerra Mundial, sus valores --la amistad, la valentía, la fe y la lucha contra el mal-- siguen ayudando a espectadores de todo el mundo a procesar emociones difíciles, afrontar la depresión o encontrar consuelo durante una hospitalización.

Los intérpretes de Frodo Bolsón y Samsagaz Gamyi han reunido este domingo a miles de seguidores en uno de los encuentros más esperados de la San Diego Comic-Con Málaga 2026. El encuentro ha sido uno de los reclamos más esperados de toda la convención y una de las grandes citas de la jornada, marcada por la lluvia en Málaga.

En concreto, Sean Astin ha recordado que J. R. R. Tolkien dejó claro en sus cartas que 'El Señor de los Anillos' no debía entenderse como una metáfora de un periodo histórico concreto. "Sauron no es Hitler y las batallas no son la Segunda Guerra Mundial", ha venido a resumir el actor, pese a que el propio Tolkien combatió en la Primera Guerra Mundial y uno de sus hijos participó en la Segunda.

Sin embargo, Astin considera que el paso de los años ha reforzado la vigencia de la historia. Tras 25 años y ante los acontecimientos que atraviesa el mundo, asegura que ha comprendido mejor la necesidad permanente de valores como la bondad, la amistad, el compañerismo, la valentía y la fe.

Además, el intérprete ha destacado el efecto que la trilogía sigue teniendo en su público. Para algunas personas que padecen depresión, para quienes atraviesan momentos difíciles o incluso para refugiados, las películas pueden convertirse en un espacio de refugio y acompañamiento. "Hay gente en todo el mundo que las ve para procesar sus emociones o simplemente para sobrellevar el tiempo", señaló.

A su vez, ha destacado que el público busca mantener viva la emoción de la trilogía de Peter Jackson y sentir que aquella experiencia "fue real, puede revivirse y también le pertenece".

"Formáis parte de la experiencia de 'El Señor de los Anillos", ha trasladado Astin a los seguidores reunidos en el 'Hall M', el auditorio de mayor capacidad del evento.

Por su parte, Wood ha destacado que uno de los aspectos más valiosos de formar parte de 'El Señor de los Anillos' es conocer la relación personal que el público ha construido con la saga y comprobar hasta qué punto ha marcado sus vidas.

En especial, el actor ha explicado que, a lo largo de los años, él y el resto del reparto han recibido innumerables testimonios de personas para las que las películas se han convertido en una fuente de consuelo. Entre ellas, ha citado a pacientes hospitalizados que ven la trilogía una y otra vez para sentirse acompañados durante momentos difíciles.

Wood ha celebrado esa conexión como un "intercambio hermoso" entre quienes participaron en unas películas en las que tuvieron "una pequeña parte" y los espectadores que han encontrado en ellas un refugio emocional. "Nos llegan historias increíbles, incontables historias", ha señalado, antes de agradecer el cariño del público.

La cita en la Comic-Con malagueña, moderada por Ali Plumb, ha reunido a ambos actores 25 años después del inicio de la saga dirigida por Peter Jackson para rememorar el rodaje, compartir anécdotas tras las cámaras y repasar la huella de una de las franquicias más influyentes y queridas de la historia reciente del cine.

Durante el encuentro, los actores han bromeado sobre cuál fue la caída favorita de Frodo durante la saga y han repasado algunas de las preguntas más frecuentes que han recibido en las dos últimas décadas sobre 'El Señor de los Anillos', relacionadas, en líneas generales, con cómo fue la experiencia de participar en la trilogía. Asimismo, han respondido a las dudas de los seguidores.

Ambos han reflexionado, además, sobre la vigencia de la saga. En este sentido, Astin ha señalado que, con la perspectiva que le ha dado la edad, ha comprendido que las ideas sobre la naturaleza del bien y del mal y el valor de la compañía necesitan estar permanentemente al alcance del público. "Es hermoso que estas películas sean un refugio", ha afirmado el actor.

La reunión de los intérpretes ha concentrado la expectación de los seguidores de la saga y de los asistentes a un evento que pone el broche final a cuatro días de actividades dedicadas a la cultura popular.

Con 'cosplayers' caracterizados como caballeros de Rohan y como un orco recorriendo los pasillos, los actores han deleitado a los seguidores con algunas palabras en español, especialmente Astin, que ha levantado aplausos en todo el auditorio cuando ha dicho 'Málaga, su corazón es grande'.