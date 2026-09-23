El sector audiovisual español y chino refuerzan sus relaciones de coproducción y cooperación gracias a ICEX

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sectores audiovisuales de España y China reforzarán sus lazos de coproducción, cooperación e inversión mediante una misión institucional y empresarial de alto nivel impulsada por ICEX España Exportación e Inversiones, bajo la marca Audiovisual from Spain, junto a la consultora Bridging Visions.

La iniciativa traslada a España a una delegación de la China Film Producers Association (CFPA) encabezada por su presidente, Jiao Hongfen, junto al productor John Zhang y otros cinco directivos y productores del sector.

Así, esta misión recorre distintas ciudades coincidiendo con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián con el fin de consolidar a España como un socio estratégico para el desarrollo de proyectos internacionales.

A lo largo de una semana de actividades, los representantes de la industria cinematográfica china mantendrán encuentros con organismos como el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Spain Film Commission, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), además de reuniones con productoras, distribuidoras y empresas tecnológicas del sector.

El itinerario profesional de la delegación asiática abarca visitas técnicas y jornadas de 'networking' empresarial e institucional en San Sebastián, Bilbao, Toledo, Madrid y Barcelona.

Durante el recorrido, los profesionales chinos conocerán de primera mano instalaciones de referencia en el mapa nacional, como el Hub Audiovisual de Toledo o el complejo Madrid Content City, para evaluar el potencial del país como plató de rodaje e infraestructura de producción.

La agenda de la misión concluirá en el marco de la celebración de IBERSERIES & PLATINO INDUSTRIA, uno de los principales mercados de la industria audiovisual iberoamericana, donde los delegados chinos mantendrán contactos con profesionales tanto españoles como de otros mercados internacionales.