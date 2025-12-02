El Senado pide al Gobierno que imponga porcentaje obligatorio de películas dirigidas por mujeres en Festivales de Cine

El Centre del Carme programa un encuentro con la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa dentro del ciclo 'CCCClaves para el cine' - GVA

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Senado ha aprobado este martes por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de apoyo a la industria cinematográfica, entre ellas, la reserva de un porcentaje mínimo "obligatorio" de programación en festivales de cine para obras dirigidas por mujeres.

La moción ha sido defendida por la senadora 'popular' María José Ortega que ha lamentado la ausencia de mujeres en los puestos de liderazgo de la industria cinematográfica, tal y como demuestra que 16 de los 125 festivales apoyados por el ICAA, solo un 14 por ciento está dirigido por mujeres.

"Es cierto, y no podemos negarlo, se ha avanzado significativamente en los roles de liderazgo y gestión, pero también es cierto que aún enfrentamos desafíos, incluyendo entre ellos la necesidad de una mayor visibilidad y romper los estereotipos históricos en la toma de decisiones en este ámbito de las mujeres", ha afirmado.

Sin embargo, ha apuntado que en los espacios donde se decide el rumbo de los festivales, la presencia femenina es "prácticamente testimonial". "No se trata de desplazar a nadie ni de imponer cuotas. Pretendemos abrir puertas y romper inercias que aún quedan pendientes de romper y que permitan que la visión femenina sea visible y efectiva", ha indicado.

La moción aprobada insta a diseñar y aplicar estrategias eficaces para aumentar la representación femenina en puestos de liderazgo dentro de la industria cinematográfica, especialmente en la dirección y gestión de festivales de cine. Asimismo, pide establecer un sistema de mentoría profesional y redes de apoyo estructuradas que conecten a cineastas emergentes con profesionales consolidadas, así como impulsar la creación de fondos y becas específicas para proyectos liderados por mujeres.

Además, pide la reserva de un porcentaje mínimo obligatorio de programación en festivales de cine para obras dirigidas por mujeres y divulgar campañas públicas de concienciación sobre la diversidad de género en la cultura.

EL CASO DEL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Durante el turno de portavoces, el senador de EH Bildu, Josu Estarrona, ha mostrado su apoyo a la moción por su "sensatez", aunque cree que hay diferencias entre los festivales españoles, especialmente en el caso del de San Sebastián.

En su opinión, el certamen vasco es un ejemplo al tener un 75 por ciento de mujeres en su plantilla (31 mujeres y 10 hombres), pese a que ha reconocido que las películas que participan en la Sección Oficial hay mayoría de hombres cineastas.

"Quizá esa diferencia no es tan grande como en otros festivales, aunque hay margen de mejoría", ha señalado. En consecuencia, la senadora del PP, María José Ortega, ha recordado que el Festival de San Sebastián tiene dos subdirectoras, pero "la dirección mayor es de un hombre", en alusión a José Luis Rebordinos.

Asimismo, la senadora socialista Marta Jorgina ha defendido que el Gobierno y los ministerios de Cultura e Igualdad están comprometidos con la igualdad y es una "prioridad" para ellos.

"El cine tiene un valor democrático esencial, pero solo se puede desplegar plenamente si las mujeres cuentan con las mismas oportunidades profesionales y creativas", ha remarcado.

La senadora del PSOE ha afirmado que el Ministerio de Cultura ya participa activamente en los principales festivales donde alguna de las medidas propuestas en la moción "son prioritarias". "La participación femenina en los festivales es cada vez más palpable", ha aseverado.

UNA MOCIÓN "SORPRESA"

Por otro lado, los senadores han admitido su "sorpresa" ante la propuesta presentada del PP. Por ejemplo, la senadora de Más Madrid Carla Delgado ha asegurado que votaría a favor porque es una propuesta con "fundamento" y cree que hay que "avanzar en la igualdad efectiva en el sector audiovisual". "Cuando hacen cosas con fundamento, nosotras les votamos a favor", ha explicado.

Por su parte, el senador del PNV, Igotz López Torre, también ha hablado de "sorpresa" y ha reconocido que ha "buscado la trampa" del PP, aunque no la ha encontrado. "Espero que haya sido porque no tiene trampa ni cartón", ha bromeado. El senador ha asegurado que la falta de visibilidad femenina es "un problema general" de la cultura y no solo de los festivales. "Me encantaría que esta actitud y sensibilidad del PP se extienda a otras materias y ámbitos", ha reclamado.

En el caso del senador de Junts, Francesc Xavier Ten Costa, que también ha confesado su "sorpresa", ha defendido la moción por su el tono "positivo" al abordar la igualdad. "El cine catalán hoy no se entendería sin el gran papel de las cineastas, guionistas, directoras de arte o directoras de producción, entre otras. Ellas han sido la catapulta del cine catalán", ha apostillado.

Por último, Ortega (PP) ha rechazado que la moción tenga "algún trasfondo más allá de lo recogido" y ha recalcado que buscan que los avances culminen en que se pueda llegar a la equidad en cualquier ámbito. "Debemos seguir ampliando, consolidando, mejorando y perfeccionando todas aquellas medidas y políticas que hasta ahora han dado resultado, pero que aún no han llegado a culminar", ha concluido.