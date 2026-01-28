'Sirat', nominada a la mejor película extranjera en los premios César de Francia

El director Oliver Laxe posa en la alfombra roja de los Premios Feroz 2026 en Pontevedra este fin de semana - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los premios César del cine francés han anunciado que 'Sirat' está entre las candidatas a hacerse con el galardón a mejor película extranjera, lo que supone una nueva nominación para la cinta española de Oliver Laxe, tras la conseguida este martes a los BAFTA y sus dos nominaciones a los Oscar, además de once nominaciones a los Goya.

Así, el filme de Laxe suma otro reconocimiento más tras las dos candidaturas que obtuvo la pasada semana a los premios Oscar, donde está nominada a mejor película internacional y mejor sonido por el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas que hicieron historia además convirtiéndose en primer equipo de sonido íntegramente femenino en lograr una nominación al Oscar.

La 51.ª edición de los premios César se celebrará en el teatro Olympia de París el próximo 26 de febrero. La película de Laxe competirá contra la cinta brasileña 'El agente secreto' de Kleber Mendoça Filho, la china 'Black Dog' de Guan Hu, la estadounidense 'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson y la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier.

En esta edición, las cintas candidatas ahacerse con el galardón a mejor película del año en Francia son 'Nouvelle Vague', que es el filme más nominado de estos premios, con 10 candidaturas; 'L'attachement' y 'Dossier 13', con 8 nominaciones; 'La petite dernière', con 7 candidaturas y 'Un simple accidente', que opta a dos premios.