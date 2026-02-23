'Sirat' se queda sin Bafta a mejor película de habla no inglesa, que se lleva 'Valor sentimental'

Sirat de Oliver Laxe - MOVISTAR PLUS+

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Sirat', la película dirigida por el gallego Oliver Laxe, se ha quedado sin el premio Bafta a mejor película de habla no inglesa, que se ha llevado la cinta noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier.

La gran triunfadora de los Bafta ha sido 'Una batalla tras otra', que ha conseguido seis galardones, incluido el de mejor película y director para Paul Thomas Anderson. Una edición en la que la mejor película británica ha recaído en 'Hamnet'.

El pasado mes de enero, 'Sirat' no logró ninguno de los cuatro grandes Premios de Cine Europeo a los que aspiraba, pero ganó cinco técnicos, en una cita en la que 'Valor sentimental' se llevó los premios de película y director, entre otros. En los últimos Globos de Oro también se fue de vacío el film de Laxe al ganar la brasileña 'El agente secreto' el galardón a mejor película de habla no inglesa.

Mientras, el cine español celebrará este sábado, 28 de febrero, su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya, que tienen como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece nominaciones, y a 'Sirat', con once nominaciones.

Además, el film de Laxe está nominado a mejor película internacional y mejor sonido en los Oscar 2026, que se celebrará el 15 de marzo.