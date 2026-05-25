'SYD', de Cecilio Caparrini, galardonado con el premio a Mejor Cortometraje de Drama en el Folkestone Film Festival

Cartel de SYD, de Cecilio Caparrini - KANTE PRODUCCIONES

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

'SYD', escrito y dirigido por Cecilio Caparrini, ha sido galardonado con el premio a Mejor Cortometraje de Drama en el Folkestone Film Festival de Reino Unido, una de las citas de referencia de los festivales de cortometrajes independientes.

La cinta, producida por Kante Producciones y Livorno Produce, es una película de género negro protagonizada por Machi Salgado, Gonzalo Bouza y Luis Callejo, que cuenta la historia de un implacable asesino de la mafia que decide convertirse en guionista, una elección más compleja de lo que parece en un principio porque el submundo al que pertenece no se lo va a permitir, según relatan sus responsables. "Tendrá que elegir entre su vida o su amor por el cine. Entre la pistola o la pluma", añaden.

El Folkestone Film Festival, creado por cineastas para cineastas en la ciudad del mismo nombre, ubicada en el condado de Kent, al sureste de Inglaterra, destaca entre los diez más relevantes de Gran Bretaña en su modalidad y es clasificable, además, para la página de cine IMDb.

De este modo, 'SYD' continúa su recorrido por el circuito de festivales nacionales e internacionales en los que ha sido seleccionado de la mano de InOut Distribution, entre los que destacan, el 27th Certamen internacional Cortos Soria o la 30th Zaragoza International Film Festival, los dos calificables para los premios Goya. En las próximas semanas, el corto del guionista y director madrileño acudirá al 11th FeCHA Festival de Cine. Hispanófono de Atenas.