Sylvester Stallone es el actor más buscado en Google de 2018

Sylvester Stallone es el actor más buscado en Google a lo largo de este año, según el ranking que ha hecho publico Google Trends, la herramienta que analiza las tendencias y las palabras clave en las búsquedas.

Este 2018 ha sido un gran año para Stallone a nivel profesional. El actor ha participado en la última película de la saga Rocky, Creed II: La leyenda de Rocky, donde ha vuelto a dar vida al personaje que lanzó a la fama. Además, también ha rodado Rambo 5, que se estrenará en 2019.

Sin embargo,en junio se publicó la noticia de una presunta agresión sexual que podría haber cometido el actor en 1990. Esta información centralizó las búsquedas acerca de Stalone en Google durante gran parte del verano.

Junto a Stallone, Logan Paul, el vlogger que alcanzó la fama gracias a sus vídeos en Vine; Pete Davidson, el ex novio al que Ariana Grande le dedica el videoclip de Thank U, Next; Bil Cosby, que entró a la cárcel tras las más de sesenta denuncias que varias mujeres interpusieron contra él por abusos sexuales, y Noah Centineo, el joven protagonista de A todos los chicos de los que me enamoré, ocupan los cinco primeros puestos del ránking.

La lista la completan Donald Glover, que protagoniza la serie Atlanta; Allison Mack, la actriz de Smallville que fue acusada en abril de tráfico sexual y de obligar supuestamente a mujeres a realizar trabajos forzados; Gary Oldman, el actor que encarnó a Winston Churchill en El instante más oscuro (2017); Sapna Choudhary, que es una famosa actriz y bailarina india, y Roseanne Barr, cuya serie fue cancelada por la cadena estadounidense ABC tras haber escrito un tweet racista.