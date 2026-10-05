'Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos' llega a los cines españoles y a Amazon Kids

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos' llega a España este mes de octubre a través de las salas de cine de toda España y también se incorpora al catálogo de Amzon Kids+ junto con el lanzamiento de una coleccion oficial de jueguetes.

Para celebrarlo, Cinesa Herón City, en Madrid, se transformó el pasado sábado 3 de octubre en el mundo de 'Peak City', donde se desarrollan las aventuras de estos pequeños héroes, con una experiencia cinematográfica interactiva dirigida al público infantil, que combinó contenidos de la nueva serie con material exclusivo creado para la gran pantalla.

La propuesta invitó a los espectadores a adentrarse en Peak City y participar activamente en la aventura de superhéroes protagonizada por Talking Tom, Talking Angela, Talking Ben y Talking Hank. A través de desafíos, misiones y momentos de interacción, los niños pudieron formar parte de la acción más allá del visionado tradicional de una película.