El 'thriller' sobre los atentados de Barcelona 'Cronos', 'Dulce sabor a muerte' y 'Enjambre' llegan mañana a los cines

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MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cines españoles renuevan sus carteleras este viernes 4 de septiembre con una oferta cinematográfica variada que abarca desde la reconstrucción del operativo policial de los atentados del 17-A en 'Cronos' hasta el terror de 'Dulce sabor a muerte'.

La cartelera se completa con propuestas de suspense rural como 'Enjambre', enigmas aéreos en 'Black Box: Vuelo 298', comedias de animación desenfadadas como 'Jim Queen' y los dramas íntimos 'Cinco segundos' y 'El olor a leche quemada'.

El director Fernando González Molina traslada a la gran pantalla los sucesos ocurridos en Barcelona el 17 de agosto de 2017 en 'Cronos', un thriller dramático protagonizado por Enric Auquer, Diana Gómez y Mónica López. Así, la cinta reconstruye el operativo policial desplegado a contrarreloj para capturar a los responsables del ataque terrorista.

El género de terror lo abarca Eli Roth que dirige 'Dulce sabor a muerte', en el que un misterioso heladero desata una macabra maldición en un tranquilo pueblo vacacional.

Por su parte, la cinta estadounidense 'Black Box: Vuelo 298', firmada por Steven Quale, adentra al espectador en un enigma sobrenatural tras el siniestro de un vuelo comercial cuya causa solo podrá resolverse tras analizar las grabaciones de la caja negra.

El cine español también está presente con 'Enjambre', largometraje de Óscar Bernàcer encabezado por Pablo Molinero y Cristina Fernández. La película se adentra en el suspense del entorno rural para narrar la historia de un hombre que busca rehacer su vida en una aldea.

La propuesta de animación francesa 'Jim Queen', dirigida por Marco Nguyen y Nicolas Athane, aporta la nota de comedia al abordar la historia de un conocido 'influencer' de la escena gay parisina que contrae un extraño virus que transforma la orientación sexual de los hombres, embarcándose en una alocada búsqueda de la cura junto a su seguidor más fiel.

Completan los estrenos semanales las producciones europeas 'Cinco segundos', drama italiano de Paolo Virzì sobre el choque generacional y el peso del pasado en una finca rural, y la cinta alemana 'El olor a leche quemada', dirigida por Justine Bauer, que reflexiona sobre el declive de las explotaciones ganaderas tradicionales a través de los ojos de una joven que lucha por preservar el legado familiar.