Tom Holland: "No es Spider-Man lo que hace especial a Peter Parker, es Peter quien hace especial a Spider-Man"

1096827.1.260.149.20260616182720 Tom Holland: "No es Spider-Man lo que hace a Peter Parker especial, es Peter quien hace especial a Spider-Man" - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo 29 de julio llega a los cines 'Spider-Man: Brand New Day', la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland basada en el popular personaje de Marvel. Dirigida por Destin Daniel Cretton, que toma el mando de la franquicia tras las tres primeras películas capitaneadas por Jon Watts, el filme supone un cambio tonal en la saga que adopta un tono más oscuro y maduro, con un Spider-Man en su mejor momento, querido y reconocido como héroe, pero, al mismo tiempo, con un Peter Parker que en lo personal atraviesa su punto más bajo y solitario.

Esa fractura casi total en la doble vida del protagonista fue algo "muy divertido de interpretar", asegura Holland en una entrevista concedida a Europa Press junto a Zendaya, que tambien retoma su personaje como MJ, en la que el actor británico define el filme como "un acto de equilibrio".

"Esta película habla sobre la armonía. Peter Parker está descuidando su lado humano para que su otro lado como Spider-Man pueda crecer. Pero de lo que al principio no se da cuenta es que los dos son simbióticos, que no pueden existir uno sin el otro", explica Holland que asegura que, tras más de una década encarnando a este personaje, la gran enseñanza que le ha dejado 'Brand New Day' es que "no es Spider-Man lo que hace a Peter Parker especial, es Peter Parker el que hace a Spider-Man especial".

"Y explorar eso, y descubrirlo en el personaje, fue realmente divertido. Además, creo que es algo que resonará y conectará con los fans a lo largo del filme", adelanta Holland que subraya cómo su personaje elige la soledad, aunque esa decisión sea dolorosa, "para proteger a la gente que ama". Ellos son Ned y, especialmente, MJ, su gran amor encarnado por Zendaya, su pareja en la vida real. Ambos olvidaron la existencia de Peter tras los eventos de la anterior entrega, 'Spider-Man: No Way Home', por un hechizo lanzado, a petición del propio Spider-Man, por el Doctor Strange.

ZENDAYA: "ERA IMPORTANTE MANTENER LA ESENCIA DE MJ"

Algo que ha permitido a Zendaya "revisitar" su personaje desde una nueva perspectiva. "Creo que fue divertido tratar de descubrir quiénes hubieran sido estos personajes y cómo tal vez hubiera sido su vida sin Peter e intentar crear algo parecido a recuerdos sin él. Fue muy agradable ver que, incluso sin Peter, Ned y MJ todavía siguen siendo muy cercanos y siguen recorriendo esa maravillosa experiencia en la universidad juntos", señala la protagonista de 'Euphoria'.

En este punto, Zendaya señala que lo más importante para ella era "mantener la esencia del personaje que creamos muchos años atrás", pero dentro de este nuevo tono más maduro. "Es como si estos personajes estuvieran pasando por una etapa decisiva de sus vidas, la de descubrir de verdad quiénes son realmente y cuál es su lugar en el mundo. Y eso es aterrador y también emocionante", sentencia.

Junto a Holland y Zendaya, completan el reparto de 'Spider-Man: Brand New Day' Jacob Batalon como Ned, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle/The Puniser, Michael Mando como el villano Escorpión, Tramell Tillman como el misterioso Bill, Marvin Jones III como el peligroso Tombstone y Sadie Sink y Liza Colón-Zayas en papeles relevantes pero todavía sin confirmar.