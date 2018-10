Tráiler de Thy Kingdom Come, el spin-off de To The Wonder protagonizado por Javier Bardem

Actualizado 20/02/2018 12:58:19 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Terrence Malick tiene la costumbre de rodar metraje extra en cada una de sus películas, dando lugar a diferentes versiones e incluso eliminando completamente apariciones de actores ya grabadas. Bajo el título de Thy Kingdom Come surge un nuevo proyecto a partir de los descartes del trabajo del director titulado To The Wonder. El tráiler de la cinta, protagonizada por Javier Bardem, ha salido a la luz.

Thy Kingdom Come recupera el personaje que Bardem interpretó en To The Wonder, el padre Quintana, aunque en esta ocasión la línea entre personaje y realidad es difusa. En 2010, Malick envió al fotoperiodista Eugene Richards a rodar a Bartlesville, Oklahoma, acompañado de Bardem en su papel de cura.

Durante el rodaje tuvieron la oportunidad de conocer las diversas historias de los habitantes, desde un ex miembro del Ku Klux Klan hasta una mujer víctima de asalto sexual. La mayor parte de estas escenas no llegaron al montaje final de To The Wonder. Ahora, Richards ha recuperado los derechos del material para dirigir esta película de 43 minutos de duración y que se mueve entre el documental y la ficción.

"La mayoría le conocían como el asesino de No es país para viejos. Un par de ellos le conocían por ser el marido de Penélope Cruz. Algunos no sabían quién era. Y absolutamente a nadie le importaba quién era, excepto que estaba allí para escucharles", ha revelado Richards a The New Yorker sobre la relación de Bardem con los habitantes de Bartlesville.

Thy Kingdom Come se estrenará mundialmente el próximo 10 de marzo en el Festival South by Southwest (SXSW) celebrado en Austin, Texas.