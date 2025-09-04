La ultima entrega de 'Expediente Warren', 'Romería' y 'El talento', desde mañana en los cines

Vera Farmiga y Patrick Wilson dicen adiós a 'Expediente Warren' con 'El último rito': "El miedo nos hace quienes somos" - WARNER BROS

La cartelera del mes de septiembre se abre con la novena entrega de una de las sagas más exitosa que lleva a las salas de cine 'Expediente Warren: El último rito', además de la nueva película de Carla Simón 'Romería' y del drama protagonizado por Ester Expósito 'El talento'. Los thrillers '13 días, 13 noches' y 'Acosada' son otras opciones para el fin de semana.

En la nueva entrega del universo cinematográfico de Expediente Warren, dirigida por el veterano de la franquicia Michael Chaves, Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso dando vida a los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, en una nueva y escalofriante entrega de la franquicia que ha batido récords de taquilla en todo el mundo.

Carla Simón regresa al cine con 'Romería', la peícula inspirada en los orígenes de su familia biológica paterna en la que la directora de 'Alcarrás' a indagar en uno de sus temas más reconocibles: las relaciones familiares y la construcción de la memoria. Rodada en diferentes localizaciones de Vigo, 'Romería' cuenta la historia de Marina, una joven de 18 años que fue adoptada siendo apenas una niña. Su viaje a la ciudad gallega para conocer por primera vez a la familia de su padre biológico desencadena un reencuentro con un pasado enterrado y con recuerdos apenas existentes.

Basada en la novela de Arthur Schnitzler 'La señorita Else', publicada en 1924, 'El talento' cuenta la historia de Elsa, una prometedora estudiante de violonchelo que disfruta de la exclusiva fiesta de cumpleaños de su amiga Idoia organizada por el padre de éstaDurante este escaparate de la alta sociedad, Elsa recibe una inesperada llamada de su madre que la obligará a tener que elegir entre el futuro de su familia y su dignidad .Polo Menárguez dirige este drama protagonizado por Ester Expósito, Mirela Balic, Clara Sans, Pedro Casablanc, Marta Aledo, Itziar Manero, Sonia Almarcha, Juan Pablo Fuentes Acevedo, Rocío Muñoz-Cobo y Carlos Suárez.

'13 días, 13 noches', un vibrante thriller que tuvo su premiere mundial dentro de la Selección Oficial de Cannes, mete al espectador en las entrañas del terrible conflicto que tuvo el mundo en vilo en verano de 2021: la toma de posesión de Kabul por parte de los talibanes. Y lo hace a través de los ojos de Mohamed

comandante en la embajada francesa de Afganistán que decidió tomar las riendas y salvar centenares de vidas en una evacuación extremadamente peligrosa.

Escrita y dirigida por la actriz Anne Le Ny, 'Acosada' narra la historia de Julien y Marie una pareja sólida, hasta el día en que Anaëlle, la ex de Julien, vuelve a ponerse en contacto con él. Cegada por los celos, Marie inicia por despecho un romance con Thomas, su nuevo jefe. Pronto se ve envuelta en una peligrosa espiral que amenaza algo más que su matrimonio.

Dea Kulumbegashvili dirige 'April', el drama en el que rras la muerte de un recién nacido durante el parto, la moral y el profesionalismo de Nina, una ginecóloga obstetra, se someten a escrutinio, entre rumores de que realiza abortos ilegales para quienes lo necesitan.