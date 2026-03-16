'Valor sentimental' se lleva el Oscar a mejor película internacional y deja sin premio a 'Sirat'

Oliver Laxe, direcor de 'Sirat' en los Oscar 2026 - CONTACTO

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Valor sentimental', cinta noruega dirigida por Joachim Trier, se ha alzado con el Oscar a la mejor película internacional en la 98.ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood. Una categoría en la que también estaba nominada 'Sirat', cinta española de Oliver Laxe que también competía por el Oscar a mejor sonido, que fue para 'F1: La película'.

Los encargados de entregar el premio a la mejor película internacional fueron Priyanka Chopra y Javier Bardem. El actor español, que lucía chapas reivindicativas en su solapa, antes de la lectura de nominados proclamó "No a la guerra y y libertad para Palestina".

Junto a 'Sirat' y a la ganadora, las nominadas a mejor película internacional eran la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la brasileña 'El agente secreto' de Kleber Mendonça Filho y la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania.

Esta era la 21ª ocasión que una película española estaba nominada en la categoría de mejor película internacional, anteriormente denominada mejor película de habla no inglesa. La primera fue 'Plácido', de Luis García Berlanga, en 1961 y la última nominación llegó hace tres ediciones, con 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona.

Además, ha habido cuatro películas que regresaron a España con la estatuilla: 'Volver a empezar', de José Luis Garci en 1982; 'Belle Époque', de Fernando Trueba en 1993; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar en 1999; y 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar en 2004.

MEJOR SONIDO PARA 'F1: LA PELÍCULA'

'Sirat' también optaba al Oscar al mejor sonido por el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas. Una categoría en la que competía con 'Frankenstein' (Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern), 'Una batalla tras otra' (José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor), 'Los pecadores' (Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker) y la ganadora, 'F1: La película' (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta).

En todo caso, con su nominación las tres responsables del sonido de Sirat ya hicieron historia en los Oscar, al convertirse en el primer equipo candidato al premio de la Academia de Hollywood en esta categoría integrado solo por mujeres. Villavieja Casanovas y Praderas se hicieron con los premios a mejor sonido en los Premios del Cine Europeo, los Premios Goya y los Premios Gaudí.

LA CARRERA DE PREMIOS DE 'SIRAT'

Tras su fulgurante estreno mundial en la sección oficial del Festival de Cannes, donde logró el Gran Premio del Jurado, en su recorrido por la temporada de premios, 'Sirat' ha cosechado victorias y derrotas. Así, en los Premios del Cine Europeo, 'Sirat' lograba cinco galardones: mejor montaje, mejor sonido, mejor dirección de producción, mejor dirección de casting y mejor dirección de fotografía.

Sin embargo, se fue de vacío en los Globos de Oro -donde tenía dos nominaciones-, también en los BAFTA y se quedó sin el premio a mejor película de habla no inglesa en los Critics Choice. Mientras, triunfó en los Premios Gaudí con 8 reconocimientos y en los Feroz se alzó con dos de las 7 nominaciones que tenía.

Aunque en los Premios Goya, que se celebraron hace unas semanas en Barcelona, la cinta de Laxe se llevó más 'cabezones' que 'Los domingos', esta última logró las categorías más importantes, incluyendo mejor película y mejor dirección. En cualquier caso, Sirat recogió todos los premios en categorías técnicas: el Goya a mejor montaje, mejor música original, mejor dirección de producción, mejor dirección de fotografía y mejor sonido.