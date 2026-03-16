Javier Bardem luce el lema 'No a la guerra' en los Oscar y clama contra "las acciones criminales de Netanyahu y Trump"

Javier Bardem en una foto de archivo - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias de las estrellas que acudieron a la 98.ª edición de los Premios Oscar portaron diversas insignias y símbolos reivindicativos. Entre ellos estuvo Javier Bardem que posó en la alfombra roja luciendo el lema 'No a la guerra'. Desde allí, el actor español defendió la necesidad de recuperar el lema de 2003 porque, denunció, estamos "ante las mismas mentiras que con la guerra ilegal de Irak" y clamó contra las "acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump".

El actor español, que es uno de los protagonistas del largometraje 'F1: La película', que compite por el Oscar a mejor película y además entregará uno de los reconocimientos de la gala, lució dos chapas en su solapa. Y es que además del lema 'No la guerra', Bardem también tenía una insignia con Handala, el niño descalzo de las caricaturas que se ha convertido en símbolo de la lucha del pueblo palestino.

"Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que hay aquí que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal. Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump", explicó Bardem en declaraciones a Movistar Plus+ durante su paso por la alfombra roja donde también explicó la otra chapa que lucía.

"Y por supuesto, Handala el símbolo de la resistencia palestina. Es un niño que fue creado en 1969, un dibujo, que tiene 10 años, que nos da la espalda porque no le miramos, porque no nos hacemos caso, y que sigue teniendo 10 años porque hasta el día que no vuelva a su casa, a su tierra, no crecerá", expuso Bardem que confirmó que sí iba a presentar un Oscar, "pero sobre todo estoy para esto".

Javier Bardem ya está presente en los #Oscars2026 y este año tiene una tarea importantísima: presentar un premio. pic.twitter.com/6yk8eIVDVC — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 15, 2026

"No sé si va a ser una gala reivindicativa, pero de lo que sí tengo muchas ganas es de que la gente no tenga miedo y hable y diga lo que tenga que decir estemos o no estemos de acuerdo porque creo que, y esa es la razón principal por la que estoy aquí, se puede pertenecer a este circo y al mismo tiempo ser ciudadano y decir lo que uno piensa y denunciar lo que uno cree que es importante. Por eso estoy aquí. Para poder demostrar que se pueden o se debería poder hacer las dos cosas", concluyó Bardem.

INSIGNIAS DE ARTISTS4CEASEFIRE

Otras personalidades de la industria cinematográfica lucieron insignias. Así, la protagonista de la voz de Hid, Saja Kilani, o la actriz de la serie Los Bridgerton Charithra Chandran lucieron la chapa de la organización Artists4Ceasefire. Se trata de un colectivo de actores, cineastas y otros artistas que abogan por un alto el fuego permanente en Gaza y una paz justa y duradera entre palestinos e israelíes desde finales de 2023, repartio entre los asistentes a la gala celebrada en el Teatro Dolby un pin.

Diseñado por Shepard Fairey, la insigina muestra una paloma que lleva una flor de loto con un tallo de alambre de púas. Una imagen que, según la organización que se se fundó dos semanas después de los atentados del 7 de octubre, simboliza la esperanza, la resiliencia y una paz justa. Así, el corazón sobre la flor "refuerza el poder de liderar con amor, recordándonos que el amor por la humanidad incluye un compromiso con la liberación y la libertad para todos los pueblos, desde Palestina y Líbano hasta Irán, Sudán, Minnesota y más allá".

"La humanidad y la justicia no son privilegios reservados para algunos; pertenecen a todas las personas, sin excepción", afirmó Fairey. "El arte tiene la capacidad de recordarnos que, antes que fronteras, todos somos ciudadanos de este planeta", señaló. Estas insignias de Artists4Ceasefire se han convertido en un elemento habitual en las ceremonias de premios durante los últimos dos años.

En anteriores ocasiones anteriores, estrellas como Javier Bardem, Susan Sarandon, Billie Eilish, Mark Ruffalo, Ava DuVernay, Ramy Youssef, Riz Ahmed, Mahershala Ali, Nicola Coughlan o Finneas O'Connell, lucieron los pins de Artists4Ceasefire.

CAMPAÑA CONTRA EL ICE EN LAS CALLES DE LOS ÁNGELES

Además, organizaciones detrás de los pines con los lemas 'ICE Out' y 'Be Good' que algunas personalidades de Hollywood han lucido durante la temporada de premios llevaron su mensaje contra Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) a las calles la noche anterior a los Oscar, proyectando mensajes en el Museo de la Academia en Los Ángeles, el Hotel Loews Hollywood y otros edificios.

Según informa The New York Times, la campaña, no autorizada, exhibió declaraciones como "ICE está creando un ejército para deportar a nuestros vecinos", "ICE está construyendo un estado policial impulsado por IA" y "ICE FUERA de Los Ángeles". Algunos mensajes incluían fotos de Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados por agentes federales en Minneapolis en enero. Otros invitaban a los observadores a "Unirse a nosotros" y mostraban un código QR que enlazaba a un nuevo sitio web de la campaña.