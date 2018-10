"Weinstein es inocente": Un director italiano se pasea por la Mostra de Venecia con una polémica camiseta

Actualizado 02/09/2018 17:40:10 CET

MADRID, 2 Sep. (EDIZIONES) -

Luciano Silighini Garagnani, director de cine italiano, ha mostrado en la alfombra roja del Festival de Venecia una camiseta con un claro mensaje en defensa de Harvey Weinstein, acusado de acoso y abuso sexual: "Weinstein es inocente".

La imagen se produjo durante el paseo en la alfombra roja en el estreno de Suspiria, filme realizado por Luca Guadagnino (Call Me by Your Name). Consciente de la gran cantidad de fotógrafos congregados, Garagnani abrió su americana para mostrar la polémica frase de su camiseta: "Weinstein es inocente".

El cineasta es conocido también por sus donaciones a la campaña presidencial de Donald Trump, quien no está de acuerdo con las acusaciones al productor, y por ser partidario de Silvio Berlusconi, de quien está trabajando en un biopic. Curiosamente será Paolo Riva, uno de los que señaló la prenda sonriendo, quien interprete al ex primer ministro italiano.

Por el momento, desde la organización del evento no han realizado ningún tipo de declaración o emitido un comunicado sobre dicha escena. Este episodio se suma a la disparidad de género de la que han acusado muchos asistentes a la Mostra. Y es que este año solo hay una película dirigida por una mujer.

Por su parte, Weinstein, al que se le añadieron tres cargos más en julio, uno por acto sexual criminal en primer grado y dos por agresión sexual, se enfrenta a una pena que va desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua. La próxima comparecencia está fijada para el próximo 20 de septiembre.