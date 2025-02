Yolanda Díaz sobre Karla Sofía Gascón: "Con su nominación me llevé una alegría; sus tuits me disgustaron profundamente"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su disgusto por los mensajes en redes sociales de la actriz Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar como mejor actriz por su interpretación en 'Emilia Pérez'.

"Cuando fue nominada me llevé una alegría extraordinaria por lo simbólico, por la fuerza que representa; cuando leí los 'tuits', que no son 'tuits' que son reflexiones que uno hace, me disgusté profundamente", ha argumentado Díaz en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press al ser preguntada si, después de difundirse los mensajes xenófobos de la actriz 'trans', le gustaría que finalmente gane el Oscar.

"Creo que le estoy respondiendo", ha añadido Díaz ante la pregunta para poner el foco en la importancia de "la democracia y los derechos humanos". "Esto es lo que nos debe guiar y, por lo tanto, me he disgustado", ha reitado.