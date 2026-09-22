'El confidente' de Calparsoro o 'La roja' de Marcel Barrena, novedades de Atresmedia que llegarán en 2027

Archivo - Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine, ha desvelado las películas más destacadas de la productora para los próximos meses. - ATRESMEDIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

'El confidente', de Daniel Calparsoro, protagonizada por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, y 'La Roja', de Marcel Barrena, con Paco León, Atul Vijayakumar y Carolina Yuste, son dos de las películas que Atresmedia Cine llevará a las salas en 2027 y que el grupo ha presentado este martes en el marco del Festival de San Sebastián, donde también ha avanzado nuevos proyectos de cineastas como Daniel Sánchez Arévalo, Salvador Calvo, Dani de la Orden, Arantxa Echevarría y Manuel Martín Cuenca.

Atresmedia Cine ha celebrado en el Festival de San Sebastián su tradicional presentación de proyectos, en la que su director general, Jaime Ortiz de Artiñano, ha mostrado imágenes inéditas de sus principales apuestas para el próximo año. 'El confidente', inspirada en hechos reales y dirigida por Calparsoro, será la primera en llegar a los cines, el 29 de enero, mientras que 'La Roja', de Marcel Barrena, se estrenará el 19 de marzo.

El 16 de abril llegará 'Caza mayor', película original de Movistar Plus dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Antonio de la Torre. Le seguirán 'El profesor', de Daniel Castro, con Javier Gutiérrez, el 14 de mayo; 'Caer de pie', de Salvador Calvo y protagonizada por Marina Salas, el 28 de mayo; y 'Todo por la casa', comedia romántica de María Togores con Silvia Alonso y Alejandro García, el 6 de agosto.

La compañía también ha anunciado otros títulos que llegarán a los cines a lo largo de 2027: 'A morte nos teus ollos', de Guillermo de Oliveira; 'Matar a Ramón', una comedia dirigida por Álvaro Fernández Armero; 'Entre olas', de Chloé Wallace; y 'La dona invisible', de Cristina Fernández Pintado.

Entre los próximos rodajes anunciados destaca 'Casa en cendres', secuela de la comedia 'Casa en llamas', que volverá a dirigir Dani de la Orden y contará de nuevo con Eduard Sola como guionista. Emma Vilarasau y Alberto San Juan repetirán al frente del reparto, al que se incorporarán nuevos personajes. El rodaje comenzará este invierno.

Atresmedia Cine también trabaja ya en el nuevo proyecto de Santiago Segura y en la próxima película de Arantxa Echevarría, adaptación de la novela 'No somos parte del mundo', de Soraya Nárez, que ya ha comenzado su rodaje y contará con Eduard Fernández en el reparto.

Daniel Calparsoro volverá a trabajar con Atresmedia Cine y Bowfinger en 'Hades', un thriller sobre el mundo del narcotráfico, mientras que Manuel Martín Cuenca adaptará 'La noche de piedra', de Alexis Ravelo, con Javier Gutiérrez en uno de los papeles protagonistas.

LOS ESTRENOS DEL OTOÑO

La presentación también ha servido para repasar los próximos estrenos de Atresmedia Cine, varios de ellos vinculados al Festival de San Sebastián. 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, llegará a los cines este viernes 25 de septiembre tras su paso por la sección Perlak y después de haber sido elegida para representar a España en los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

'Las ciegas hormigas', presentada en Zinemira, se estrenará el 9 de octubre; 'Karateka', que celebró su estreno mundial ante más de 2.000 espectadores en el Velódromo, llegará a las salas el 30 de octubre; y 'El mal padre', de Roberto Bueso, que compite por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Zinemaldia, se estrenará el 20 de noviembre.

Ortiz de Artiñano ha destacado durante el encuentro la evolución de las salas de cine, con 60 millones de entradas vendidas este año, y ha señalado que las películas de Atresmedia Cine acumulan más del 50 por ciento de la cuota de mercado del cine español. Cuatro de las diez películas españolas más taquilleras de 2026 cuentan con participación de la productora: 'Torrente Presidente', de Santiago Segura; 'Abuela tremenda'; 'La familia Benetón +2'; y 'Haciendo amigos'.

El acto, moderado por el periodista David Martos, contó con la presencia de Eduard Fernández, Javier Gutiérrez, Andrea Ros, Patrick Criado, Marina Salas, Adam Jezierski, Francesco Carril, Meritxell Calvo y Cristina Plazas, además de los cineastas Roberto Bueso, Aritz Moreno, Álvaro Fernández Armero y Daniel Calparsoro, la productora María Luisa Gutiérrez, la medallista olímpica Sandra Sánchez y el entrenador Jesús del Moral.