La inversión en producción de cine y TV crece un 45% en España hasta los 5.680 millones de euros en 2025

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SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La producción cinematográfica y televisiva generó en España un gasto directo estimado de 5.680 millones de euros en 2025, un 45 por ciento más que los 3.930 millones registrados en 2022, mientras que su impacto total en Valor Añadido Bruto (VAB) alcanzó los 4.980 millones, un 38 por ciento más que tres años antes, según el avance nacional del estudio 'Zoom Out' presentado este martes en el marco del Festival de San Sebastián por Spain Film Commission.

El informe, promovido por Spain Film Commision y financiado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha sido elaborado por Olsberg SPI con la participación de la Cátedra Spain Film Commission de la Industria de los Rodajes de la Universidad Pablo de Olavide.

El avance de los datos cifra en más de 20.000 millones de euros el importe acumulado en producción de cine y televisión entre 2022 y 2025, con un total de 20.309 millones inyectados en proyectos audiovisuales en España. En términos de empleo, la producción audiovisual sostuvo en 2025 unos 68.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, cerca de un 20 por ciento más que en 2022.

De ellos, 36.200 empleos, aproximadamente el 53 por ciento, se generaron fuera de las propias productoras, a través de los efectos indirectos e inducidos de la actividad. La cadena de suministro y el gasto salarial asociado a la producción generaron 2.260 millones de euros de VAB, incluidos en los 4.980 millones de impacto total estimado.

Asimismo, el estudio sitúa en 2.230 millones de euros el impacto salarial total asociado a la producción cinematográfica y televisiva en 2025. Esta cifra incluye los salarios vinculados directamente a la actividad, los correspondientes a sus proveedores y los efectos inducidos en el conjunto de la economía.

El avance de 'Zoom Out' amplía el enfoque del estudio presentado en 2024, que estaba centrado en los rodajes internacionales incentivados, para incorporar ahora la producción nacional e internacional, tanto incentivada como no incentivada. Spain Film Commission advierte de que las cifras de ambos estudios no deben compararse como si midieran el mismo universo.

Según la Spain Film Commissión, el balance entre 2022 y 2025 es positivo, aunque la evolución no ha sido uniforme. Las estimaciones nominales de gasto directo y VAB correspondientes a 2025 se sitúan ligeramente por debajo de las de 2024, mientras que el empleo aumenta. El informe completo, que se publicará posteriormente, incorporará también la postproducción y el análisis de la distribución territorial de la actividad.