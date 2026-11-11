Suspendidas funciones en el Teatro de la Comedia, Teatro María Guerrero y el Auditorio Nacional por la huelga

Archivo - Interior Auditorio Nacional en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las representaciones previstas para este miércoles 11 de noviembre en el Teatro de la Comedia, Teatro María Guerrero y el Auditorio Nacional de Música, dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), se han suspendido ante la huelga general convocada por los sindicatos.

"Ante la huelga general convocada por las organizaciones sindicales, y dado el seguimiento de la misma por los trabajadores y trabajadoras del INAEM, se cancelan las representaciones previstas para hoy en sus teatros", indican a Europa Press desde el INAEM.

En concreto, se trata de las funciones de 'El Rey de la farándula' (a las 18.00 horas, en la Sala Tirso de Molina) y 'El caballero de Olmedo' (a las 20.00 horas, en la Sala Principal), ambas en el Teatro de la Comedia, así como 'Al final de las cosas', también a las 18.00 horas, en Teatro María Guerrero.

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS LOCALIDADES

La institución ya avanzó este martes que todas las funciones podrían verse afectadas "en función del seguimiento de la convocatoria por parte de los trabajadores del INAEM". Al haberse producido una cancelación de la función, el INAEM procederá a la devolución al público del importe de las localidades, como han explicado fuentes de la entidad a Europa Press.

Igualmente, se han cancelado los dos conciertos de promotores externos previstos para este miércoles en el Auditorio Nacional de Música. Así, a las 19.30 horas, el ciclo Ibermúsica contemplaba la actuación de la Filarmónica Checa y, a la misma hora, iba a celebrarse también el XXVIII Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid (COMA'26).

Al tratarse de dos conciertos de promotores externos y privados, desde el INAEM indican que los compradores deben contactar con las empresas promotoras o sus canales de venta para gestionar las devoluciones de las entradas, al no depender de la entidad.

Otras actividades de teatros y musicales españoles también han reprogramado o cancelado sus funciones, según han confirmado a Europa Press fuentes de las distintas compañías.

Por ejemplo, el Teatro Real decidió cambiar la ópera 'Las bodas de Fígaro' a este lunes 9 de noviembre, aunque el estreno oficial fuera este martes 10 de noviembre. En el caso de 'El Alma al Aire', el musical con canciones de Alejandro Sanz, que tiene lugar en el Teatro Coliseum, la función ha sido cancelada y el público será reubicado en otras sesiones.

Mientras, 'André y Dorine' en el Gran Teatro Pavón, ha sido reprogramada para el jueves, día 12. En cuanto al Teatro del Barrio, ha decidido en su conjunto adherirse a la huelga independientemente de la decisión de sus trabajadores --que "respetan"--, por lo que mantendrá sus puertas cerradas este miércoles.