Archivo - Artistas españoles se han congregado frente a la entrada del pabellón 7 de IFEMA para protestar contra el 21 por ciento de IVA. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo ha reclamado a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales el compromiso de reducir el IVA aplicado a la venta de obras de arte, actualmente del 21% en España, frente al 5,5% de Francia o el 7% de Alemania.

En un comunicado, el sector ha advertido de que esta diferencia fiscal supone una desventaja competitiva que las galerías españolas llevan años soportando sin que las distintas administraciones hayan ofrecido una solución. Por ello, ha reclamado que el próximo equipo de Gobierno se comprometa a aplicar en la próxima legislatura la Directiva (UE) - 2022/542, que permite establecer tipos reducidos para la venta de obras de arte.

El Consorcio ha señalado que mantener el IVA en el 21% no solo perjudica a las galerías, sino que también "compromete la capacidad del conjunto del arte contemporáneo español para competir y proyectarse internacionalmente". En este sentido, ha alertado de que la desigualdad fiscal "afecta a la comercialización de las obras, limita las oportunidades de internacionalización y debilita el tejido profesional del sector".

Asimismo, ha subrayado que la actividad de las galerías repercute en todo el ecosistema cultural, desde los creadores y coleccionistas hasta las instituciones, los museos y los nuevos públicos.

Por todo ello, el sector ha instado a las formaciones políticas a abandonar la inacción e incorporar esta reivindicación a sus programas electorales. "La posibilidad de establecer un tipo reducido existe y la necesidad de corregir esta desventaja es urgente. La reivindicación es clara y el IVA cultural reducido no puede seguir siendo una promesa pendiente", concluye la entidad.