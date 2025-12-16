El 34% de los participantes en ARCOmadrid 2026 son galerías españolas y el segmento internacional alcanza el 66%

Archivo - El programa estará conformado por artistas y galerías vinculados con la región. - ARCOMADRID - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La feria de arte contemporáneo ARCOmadrid contará con un 34% de galerías nacionales, mientras que el segmento internacional alcanza el 66%.

La cita, que se celebrará en su 45ª edición del 4 al 8 de marzo de 2026, contará con gran presencia de latinoamérica en cuanto a las galerías internacionales -más del 30%- y una especial participación de Brasil y Argentina, según han adelantado.

Así, el Programa General estará integrado por 170 stands, a los que se sumarán los contenidos de las secciones comisariadas: ARCO2045; Opening. Nuevas galerías y Perfiles. Arte Latinoamericano, configurando un recorrido que reúne propuestas de 31 países.

La escena española podrá visitarse a través de la participación de galerías como 1 Mira Madrid / 2 Mira Archiv, Alarcón Criado, ATM, Elba Benítez, Elvira González, Leandro Navarro, Nordés, Prats Nogueras Blanchard, ProjecteSD, T20 o Travesía Cuatro.

Junto a estas, Río & Meñaka y Memoria, que se estrenan en esta edición, así como Blue Velvet y Fermay, que se incorporan al programa tras su paso por la sección Opening. Nuevas galerías.

Entre las galerías internacionales, destacan incorporaciones como Carlos/Ishikawa, Green Art, Lia Rumma, Loevenbruck o Zander, junto a otras que regresan a la feria como Casa Triângulo, Gregor Podnar o Luisa Strina.

También repiten su participación Bernier/Eliades, Casas Riegner, Dépendance, Massimo Minini y Francesca Minini, Plan B, Luciana Brito o Raquel Arnaud. Y otras que vuelven como Fortes D'aloia & Gabriel y Vistamare. Además, galerías "fieles" como Esther Schipper, Jocelyn Wolff, Lelong, Meyer Riegger, neugerriemschneider, Ruth Benzacar, Peter Kilchmann, Thaddaeus Ropac o Thomas Schulte.

En paralelo, ARCOmadrid contará con tres secciones comisariadas. 'ARCO2045' se incorpora como tema central y se articula en dos espacios dentro de la feria, comisariados por José Luis Blondet y Magali Arriola, que invitarán a reflexionar sobre "posibles futuros y lenguajes tentativos del arte con el fin de vislumbrar nuevos horizontes".

Esta sección reunirá galerías como Commonwealth and Council con Patricia Fernández, François Ghebaly con Candice Lin o Pace Gallery con Paulina Olowska. Se suman Capitain Petzel con Barbara Bloom, Carlier | Gebauer con Nicole Miller, CarrerasMugica con June Crespo y Mor Charpentier con Sylvie Selig, galerías que tendrán también espacio en el Programa General.

La sección Perfiles. Arte Latinoamericano continuará destacando la histórica relación de ARCOmadrid con la escena en Latinoamérica. Comisariada por José Esparza Chong Cuy, se centra en presentar un único artista en cada propuesta y reunirá a 11 creadores, entre ellos Gabriel Branco con Galatea, Harold Mendez con Patron Gallery y Commonwelth and Council, Paloma Contreras con Pequod Co.y Julia Gallo con Yehudi-Hollander Pappi.