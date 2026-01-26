Los actores de figuración reclaman su inclusión en el Estatuto del Artista para defenderles de la IA

Un grupo de actores de figuración de la serie 'La Promesa' de TVE. - A.P.A.F.

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Actores de Figuración (A.P.A.F) ha reclamado este lunes en un comunicado la inclusión del colectivo en el artículo 13 del Real Decreto que regula la relación laboral especial de las personas artistas en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, donde se aborda el uso de la inteligencia artificial generativa en la creación de contenidos, del Estatuto del Artista.

Según señala A.P.A.F., aunque la figuración aparece mencionada dentro del ámbito de aplicación (en el apartado 2 del artículo 1), el artículo 13 -referido al uso de la inteligencia artificial generativa en el contrato artístico para generar contenidos- no incluye al colectivo entre las categorías protegidas. "Una vez más se excluye al colectivo de la figuración", señala la entidad.

El texto contempla el uso de inteligencia artificial generativa en contratos artísticos "solo cuando su uso se limite al objeto del contrato y esté circunscrito a la obra o las obras para las que se realizó".

Sin embargo, la regulación solo menciona expresamente a la imagen o la voz de los "actores, actrices, músicos y músicas, cantantes, bailarines y bailarinas, artistas de circo, de magia, de variedades, ilusionistas, marionetistas, manipuladores de teatro de objetos, narradores orales, o esté relacionada con la interpretación, ejecución o composición de la obra musical o coreográfica, la creación circense o con la creación de la obra escrita o el guion".

En este sentido, la asociación denuncia que esta "inconcreción" se deja para que pueda ser interpretable. "Creemos, por no decir que estamos seguros, que se deja esta inconcreción para que pueda ser interpretable. Vemos claramente la interferencia de la patronal en esta maniobra, que puede ser interpretada como una influencia sobre ambos ministerios, y que ni siquiera ha querido tener en cuenta un aumento de las tarifas en el 2025, que por cierto están erróneamente aplicadas, y parece que el 2026 lleva el mismo camino", afirman.

El colectivo recuerda que "en varias ocasiones" han tenido conflictos por querer escanear a figurantes para rellenar digitalmente grandes espacios (auditorios, estadios, etc.) sin ser comunicados con anterioridad para poder decidir si prestarse o no. "Simplemente siendo coaccionados con la amenaza de no volver a trabajar con una agencia de selección o productora", agregan.

Por ello, A.P.A.F. solicita que el artículo 13, apartado 2, del Real Decreto especifique "claramente" que la figuración está incluida entre las categorías afectadas por la regulación del uso de inteligencia artificial generativa en los contratos artísticos.