AFPE celebra el el Día Mundial de la Fotografía reivindicando la mirada humana del fotógrafo - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía y por este motivo la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) celebra la entrada en vigor del Artículo 50 de la ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que obliga a las empresas a etiquetar de forma clara y visible cualquier imagen fotorrealista generada o manipulada con IA que simule ser auténtica.

En declaraciones a Europa Press Televisón, la presidenta de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE), Eva Casado, ha destacado la importancia de reivindicar el trabajo de los fotógrafos profesionales asegurando que "al final es el recuerdo que te queda y es real".

Casado ha celebrado la entrada en vigor de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea el pasado 2 de agosto, que incluye el artículo 50 sobre etiquetado de contenidos generados por IA, afirmando que "todo lo que sea fotorrealista tiene que llevar una etiqueta diciendo que es inteligencia artificial con lo cual se va a poder saber si es o no es". La fotógrafa ha subrayado que las empresas están obligadas a cumplir esta normativa, ya que "si no van a tener una multa de hasta un 3% de su ganancia".

Ha insistido en que la mirada humana del fotógrafo es un elemento que no puede ser falsificado, explicando que "la mirada humana no se puede falsificar y si tienes un producto o tienes una persona la fotografía que le hagas a esa persona es esa persona". Casado ha alertado sobre los problemas que genera el uso de IA en ciertos sectores, indicando que "los sectores que más se están viendo afectados con la inteligencia artificial son los fotógrafos de producto, stock, publicidad o moda" porque "al final las agencias y los clientes piensan que es mucho más fácil hacer la imagen con IA".

La presidenta de la asociación ha subrayado que la nueva normativa está favoreciendo el resurgimiento de la profesión fotográfica, asegurando que "esta ley que ha entrado ahora en vigor nos ha venido muy bien porque los clientes se están dando cuenta que tienen que empezar a tirar otra vez de los fotógrafos porque la IA tiene ese problema que no te muestra lo que es real".

Finalmente, Casado ha advertido sobre las consecuencias negativas que genera en los consumidores la percepción de imágenes generadas por IA, señalando que "ha habido estudios que la gente cuando ve que la imagen es IA siente muchísima más desconfianza y el problema de sentir desconfianza es que no te compran", lo que perjudica directamente a las empresas que utilizan este tipo de contenidos.