De izquierda a derecha: Jesús Asensi, intérprete; Ruperto Merino, director de Teatros del Canal; Isabel Ordaz, intérprete; Ainhoa Amestoy, directora; Pere Ponce y Olivia Molina, intérpretes. - TEATROS DEL CANAL

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Isabel Ordaz, Pere Ponce y Olivia Molina se enfrentan a sus propias culpas y a la mirada de los demás en 'A puerta cerrada', el clásico de Jean-Paul Sartre que Ainhoa Amestoy dirige del 5 al 30 de diciembre en la Sala Verde de Teatros del Canal, en una producción de la Comunidad de Madrid que recupera la célebre premisa del filósofo francés, 'El infierno son los demás'.

La obra, que se ha presentado este martes ante los medios, parte de la llegada de tres desconocidos a un lugar del que no pueden salir. Los tres han muerto y están condenados a convivir por toda la eternidad, en un espacio donde pronto afloran sus contradicciones, egoísmos, miedos y secretos. Jesús Asensi completa el reparto en el papel del mayordomo, encargado de custodiar a los protagonistas.

Con traducción de Alfonso Sastre y producción ejecutiva de Estival Producciones, el montaje aborda cuestiones como la culpa, la libertad, la responsabilidad individual y la necesidad de reconocimiento. A través de la convivencia forzada, Sartre plantea hasta qué punto la mirada ajena condiciona la imagen que cada persona tiene de sí misma y cómo resulta imposible escapar de las consecuencias de los propios actos.

La actriz Isabel Ordaz interpreta a Inés Serrano; Pere Ponce, a José Garcin; y Olivia Molina, a Estelle Rigault. Lo que comienza como un encuentro aparentemente cordial deriva en una relación cada vez más conflictiva, en la que los personajes quedan expuestos al juicio de los otros y se ven obligados a enfrentarse a aspectos de su pasado que preferirían ocultar.

La propuesta de Amestoy traslada al presente las preguntas del texto de Sartre y reivindica su vigencia en una sociedad marcada por la tensión entre la comunicación y la incomunicación, la soledad y la necesidad de aprobación. El montaje plantea así si las personas necesitan a los demás para reconocerse, si temen su propia libertad y si son capaces de asumir sus culpas.