Alianza por el Español reprocha al Gobierno su silencio al "desprecio" de la FIFA con el español en el Mundial

12 June 2026, US, East Rutherford: Brazil's Vinicius Junior attends a press conference at MetLife Stadium, ahead of Saturday's 2026 FIFA World Cup Group C soccer match against Morocco. Photo: Jess Stiles/ZUMA Press Wire/dpa - Jess Stiles/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Alianza por el Español ha reprochado al Gobierno su silencio ante el "desprecio" que ha sufrido el español en el Mundial de Fútbol, ya que la FIFA ha prohibido a algunos futbolistas y entrenadores, como Vinicius Junior, Achraf Hakimi o Frenkie De Jong, responder en español en las ruedas de prensa.

"Obviamente lo hemos echado en falta porque no se puede consentir la escena de Vinicius creyendo que puede hablar en español a un periodista y medio español que se vio obligado a hacer la pregunta en inglés. Eso no se puede consentir y nuestros dirigentes tampoco deben consentirlo", ha asegurado en declaraciones a Europa Press la portavoz de Alianza por el Español, Gloria Lago.

Lago defiende que el español es "marca España" y considera que los políticos españoles deben "minar el lustre internacional" del español. Al respecto, desvela que van a intentar "abrir un cauce" con el Gobierno para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

"A nosotros nos llega todo enseguida porque la gente nos lo cuenta muy rápido. A veces pensamos que los de arriba están más informados que nosotros y no es así", ha indicado. La entidad tratará de informar al Gobierno para "que actúen con una instancia oficial".

Pese a que considera que la FIFA ha "despreciado" el español, felicitan a la entidad mundial del fútbol por su "rapidez" al rectificar y permitir el uso del español en todas las ruedas de prensa.

"Nos ha sorprendido mucho su rapidez, pero hay que felicitarles. Estamos muy contentos, la verdad es que no nos lo esperábamos", ha comentado. En este sentido, Lago agradece el empuje social que también ha ayudado a que la FIFA dé marcha atrás en su decisión de prohibir el español. "Ha habido un gran movimiento de la gente de a pie que ha empujado nuestra noticia, ha empujado los vídeos y eso ha hecho que de alguna manera se hayan dado cuenta que les compensa más habilitar un traductor que aguantar estas críticas", afirma.

Este domingo, la asociación emitió un comunicado en su página web en el que denunciaban imágenes que no deberían "repetirse en todo el mundial".

"Frenkie de Jong, jugador que domina el español y no tenía inconveniente en usarlo, fue obligado a responder en inglés por "problemas con las traducciones" de la FIFA. Lo mismo sucedió con Vinicius, obligado a usar pinganillo con un periodista de un medio español. Ocurre pese a que el Mundial 2026 se celebra en México, Estados Unidos y Canadá. Pese a que el español es oficial en México, que en EEUU es la segunda lengua más hablada y que cuenta con cientos de miles de hablantes en Canadá. Pese a que es la segunda lengua materna más hablada del mundo", lamentó Alianza por el Español.

La entidad recordaba que hay 630 millones de hispanohablantes en el mundo y que más de 460 millones viven en América. "Datos que parece que la FIFA ignora", aseguraban. Además, recordaban que el español es "lengua oficial de la FIFA desde 1954, junto al inglés, francés y alemán, por lo que reclamar el uso del español "no es un favor, es un derecho estatutario".

"Que la FIFA no lo tenga previsto cuando el Mundial se juega en México, Estados Unidos y Canadá es incomprensible. No es un problema logístico, es una falta de voluntad política. El español no puede ser el gran ausente de la fiesta del fútbol en América", aseguró en el comunicado Gloria Lago.