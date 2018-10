Amaya de Miguel, nueva directora del INAEM: "Hay que reformar este organismo, se han quedado estrechas las costuras"

Publicado 09/07/2018 15:21:02 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, ha aseverado este lunes 9 de julio tras su acto de toma de posesión del cargo que "hay que reformar" el organismo que ha entrado a dirigir porque "se han quedado un poco estrechas las costuras".

"El INAEM es un organismo que durante muchos años ha sido muy útil pero, claro, hay que reformarlo, porque se han quedado un poco estrechas las costuras. Y vamos a hacerlo, intentando primero escuchar al sector, ver qué necesitamos hacer y qué podemos hacer", ha explicado a un grupo de periodistas.

De Miguel ha pedido "tiempo" para tomar decisiones porque acaba "de llegar", si bien ya ha adelantado que se convocará "en los próximos días" una mesa de trabajo con representantes del sector y de la administración para "hablar de la reforma que necesita el INAEM".

La dirigente ha reiterado la necesidad de "escuchar a todos" por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, aunque matizando que "todo esto depende también del Ministerio de Hacienda y el de Administraciones Públicas". "Nuestra voluntad es escuchar, trabajar e intentar que esto sea ágil para la misión fundamental que es apoyar a los creadores y la cultura española", ha añadido.

De Miguel no ha adelantado ninguna de las líneas futuras, a pesar de admitir por ejemplo que el convenio único es "una rigidez". "Soy prudente todavía, no me imagino nada porque acabo de llegar. Me voy a sentar y ver las posibilidades, pero no quiero prometer quimeras que no se puedan cumplir", ha apuntado.

"Hablaremos dentro de un tiempo, cuando hayamos marcado líneas de trabajo y objetivos. El objetivo es agilizar el trabajo y hacer esto un instrumento que no imposibilite la creación, sino que la facilite, cumpliendo siempre reglamentos de las administraciones que tienen competencia y que tienen que opinar y hacer mucho sobre esto", ha defendido.

De Miguel ha afirmado que llega a su cargo "con mucha ilusión", tras comunicar a distintos agentes del sector que conoce "las rigideces y los problemas administrativos". "Y dejar claro que estoy aquí para ayudarles y a lo que hay que dedicarse es a apoyar a los autores, bailarines y gestores culturales públicos y privados: que sepan que vamos a tener un dialogo abierto con todos ellos para hacer que este barco tan importante para la cultura y sociedad española que es el INAEM vaya con buen rumbo", ha concluido, tras cuestionar que esta legislatura vaya a ser "corta". "Nunca se sabe, igual esto es el principio de otras cosas", ha concluido.