Amparo Alba, nueva académica de la Historia: "No quiero entrar por discriminación positiva"

La experta hebraica aborda el conflicto palestino-israelí: "Israel es un estado democrático y no se da una visión igualada"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Filología y especialista en literatura hebrea medieval Amparo Alba, quien ingresará este domingo 20 de junio en la Real Academia de la Historia, ha asegurado que, pese a aumentar el número de mujeres en la institución, si su admisión hubiera sido por "discriminación positiva" la habría rechazado.

"La Real Academia de la Historia está andando con los tiempos, pero lo que no creo es que haya que elegir a alguien por el hecho de ser mujer. Si lo hubieran hecho por eso, va en contra de mis principios. Yo lo que quiero pensar es que me han escogido por cariño y por que han visto en mí algún mérito. La discriminación positiva no la veo", ha asegurado en una entrevista con Europa Press la

Aunque pide no "examinar las cosas fuera de su contexto", en relación a un supuesto machismo de estas instituciones, ha recordado que en la Real Academia de la Historia "van entrando cada vez más mujeres". "Yo ya soy muy mayor y vengo de una familia humilde y no he notado en ningún momento de mi carrera discriminación", ha apuntado.

Experta en temas hebraicos, Alba ha lamentado que en el conflicto palestino-israelí "se esté poniendo siempre el objetivo en el mismo sitio", recordando que Israel es "un estado democrático". "A mí no me parece que desde los medios de comunicación se esté dando una visión igualada del conflicto", ha lamentado.

"No digo que Israel no tenga culpa, porque los políticos son responsables de la política militar que desarrollan, pero se pone siempre el punto de mira en un determinado lugar", ha señalado la filóloga hebraica.

Alba ha reconocido que es "una lástima que este problema no se solucione por falta de voluntad", pero entiende que "hay muchos intereses y fuerzas que no quieren que aquello se lleve". "No hay un solo culpable y desde fuera parece que unos son buenos, los pobres, y los malos son los otros", ha indicado.

"Es verdad que el que tiene más poder tiene que ejercer más justicia y generosidad. Pero cuando he estado en Israel, la población árabe israelí está asimilada y tiene sus grupos políticos o votan en el Parlamento", ha señalado la filóloga, quien el próximo domingo 20 de junio leerá en la Real Academia de la Historia su discurso de ingreso, en torno al hebraismo y hebraistas en la institución.

ESPAÑA, "LOS MALOS DE LA PELÍCULA"

Por otro lado, Alba también aporta su punto de vista respecto a un hecho histórico clave en España, la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos. "Aunque no sea historiadora, creo que no se pueden sacar los hechos de su contexto histórico y, en el caso de España, la expulsión de los judíos fue casi la última de Europa", ha indicado.

Alba ha remarcado que en ese espectro europeo ya había "sentimientos antisemitas en determinados momentos", aunque considera que se trataba en muchas ocasiones de problemas derivados de "una convivencia difícil entre grupos diferenciados". "Si a esa convivencia les añadimos intereses políticos como los de la formación de los Estados europeos...", ha resaltado.

"El imperio español era uno más de esos estados europeos y no era ni mejor ni peor ni hizo cosas ni mejores ni peores que otros. Hay muchas causas de esta expulsión, pero asumirlo como 'Leyenda negra' no tiene sentido. Una está cansada de ser siempre los malos de la película", ha concluido.