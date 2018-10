Antonio Márquez vuelve hoy al Albéniz donde en mayo rendirá homenaje al bailarín Antonio

Actualizado 22/08/2007 19:07:03 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Antonio Márquez y su compañía llegan a partir de hoy al Teatro Albéniz de Madrid después de una larga temporada en que el artista no visitaba este escenario (desde 1996, aunque con apariciones en actos esporádicos). Será precisamente aquí, donde en mayo del próximo año, el bailarín y coreógrafo ofrezca un estreno absoluto en homenaje al mítico Antonio.

Así lo anunció en la presentación del espectáculo que hasta el día 2 de septiembre interpretará la compañía y que consta de tres emblemáticas coreografías: "Fiesta flamenca', 'La vida breve' y 'Bolero'.

La directora del Albéniz, Cristina Santolaria, explicó durante este acto que el teatro, pendiente aún de su futuro hasta que se inaugure el Teatro del Canal, tiene programación en firme hasta las Navidades mientras que el resto de la temporada aún se está elaborando.

COMPAÑÍA EN PROGRESIÓN

Respecto al programa que Márquez ofrecerá estos días en el Albéniz, el bailarín aseguró que el hilo de conexión de todas las piezas es el "reconocimiento a los grandes maestros" de la danza con los que él mismo ha aprendido.

'Fiesta flamenca', una coreografía de la veterana Matilde Coral, el propio Márquez y Currillo, se ha "reestructurado completamente" para presentarla en Madrid, dijo el bailarín. Por su parte, 'La vida breve', de Falla, sobre la que Antonio Márquez creó una coreografía especial para el Teatro Real en 2001, llega ahora a modo de "clásico muy estilizado". Finalmente, 'Bolero' de Ravel, creada también mano a mano con Currillo, da lugar a diferentes cuadros de danza en los que se establece un diálogo plástico entre el personaje principal que interpreta Márquez y los grupos de baile.

Al hilo de esto, el coreógrafo señaló que su compañía, que ha cumplido doce años y que trabaja mucho en España pero sobre todo fuera, está siempre en "evolución constante" y en los últimos tres años está viviendo su "luna de miel".

"Procuro que esté a la vanguardia aunque digan que me sitúo en lo más profundo de la tradición. Siempre me ha gustado seguir aprendiendo y lo hacemos con trabajo y constancia. Yo estoy abierto a todos los pasos posibles que aún le quedan por dar a esta compañía. No hay día que no me levante pensando qué puedo hacer", declaró.

Respecto a la posibilidad de decidir quedarse en España por un largo periodo de tiempo, Márquez reconoció que personalmente a él le gustaría mucho pero que eso "conlleva un gran riesgo" ya que, según dijo, "los empresarios españoles ponen muchos impedimentos y nunca tienen fecha". "Si decidiera hacer esto sería una catástrofe para la compañía, que vive de su propio trabajo", apostilló.

HOMENAJE A ANTONIO

Entre los proyectos de futuro de Antonio Márquez y su compañía, el coreógrafo adelantó que para final de año estará listo un nuevo trabajo que pretende rendir homenaje al mítico Antonio, de quien se han cumplido ya diez años de su muerte.

"Quiero ofrecer mi visión de un gran bailarín, un maestro y una gran figura de la danza que ha llevado nuestra cultura por todo el mundo y que muchos no conocen", explicó Márquez. Así, en esta puesta en escena, que ya ensaya la compañía estos días en Málaga, "estarán presentes Turina y Falla, la famosa caña de Antonio, la seguidilla, el martinete y la muerte del Camborio", agregó advirtiendo que no pretende ser un espectáculo biográfico.