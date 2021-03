Antonio Onetti (SGAE): "El tratamiento a Teddy Bautista ha sido como si fuera 'El Lute'"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), Antonio Onetti, ha celebrado la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional para Teddy Bautista por un presunto desvío de fondos de la entidad durante su mandato, asegurando que el expresidente de la sociedad "va a dormir tranquilo".

"Esta noche va a dormir tranquilo y después de esta sentencia se lo merece. Lo tildaron de enemigo público número uno en algún momento y el tratamiento que se le ha dado a una persona que dirigía una entidad de gestión ha sido como si fuera 'El Lute': se debería hacer un poco de autocrítica y reflexionar sobre lo que ha pasado", ha señalado en declaraciones a Europa Press el actual presidente de la SGAE.

Onetti cree que este caso "ha estado un poquito manipulado", aunque no haya sido "una operación orquestada". "Han sido diez años de toda la cúpula puesta en situación judicial y eso ha sido muy duro para ellos, para la casa y para toda la gestión colectiva. Es una satisfacción que la justicia compruebe que no haya habido corrupción en esta casa", ha afirmado.

Onetti ha mantenido una conversación telefónica con Bautista, quien está "muy contento" y de quien se queda una frase que le ha dicho. "Ya son dos sentencias absolutorias y lo primero que me dijo es 'por fin'", ha comentado el guionista, quien además ha recordado la "agonía" que ha vivido Bautista en los últimos diez años.

"Cuando una persona lleva esperando tanto tiempo un juicio que al final es absolutorio, es comprensible que haya vivido una cierta agonía. Además, ahora que ha llegado lo del Covid y Teddy que tiene una edad, si le hubiera pasado alguna cosa a lo mejor no se celebraba nunca el juicio. Cuando la justicia es tan lenta, la repercusión en las vidas de las personas es muy grave", ha lamentado.

"OTRA COSA ES SER DELINCUENTE"

Onetti ha respaldado la labor de Bautista al frente de la SGAE, especialmente en la primera etapa, donde hizo "una gestión excelente". "Luego al final tuvo sus aciertos y sus errores, pero la gestión es una cosa y ser delincuente otra. Después de haber tenido un papel tan importante en la SGAE, que se le considere inocente es un alivio", ha reconocido.

Además, ha pedido que se borre ya esa mala imagen que podría quedar después de años de juicios paralelos. "Nunca llueve a gusto de todos, pero vivimos en una democracia de derecho. La realidad es que la justicia ha dicho que SGAE y sus dirigentes no eran corruptos en 2011 y eso es algo que tiene que ser aceptado por todos. Habrá gente a la que le hubiese gustado que Bautista acabase en la cárcel, pero los jueces han decidido que no", ha defendido.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

También ha justificado la retirada de la SGAE como acusación en este caso. "A lo largo de estos años, que hemos sido parte de esto, hemos visto cómo todo se desinflaba y quedaba en nada. En los últimos tiempos llegamos a la conclusión de que no había nada ni, por lo tanto, tenía sentido que estuviéramos señalando a nadie con el dedo".

Asimismo, ha defendido la labor de la SGAE como entidad de gestión. "Me gustaría que se entendiera que esto afectó a una etapa negra de la entidad en que había unas personas que no eran tan fieras como lo pintaban. Todo el descrédito de la SGAE empezó hace diez años y ahora resulta que no era una sociedad corrupta. Ahora estamos en una etapa de regeneración absoluta y a mí me gustaría que esto fuera un antes y después", ha concluido.