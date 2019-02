ARCO acerca al público la fotografía peruana contemporánea a través de 140 obras de 37 artistas

Publicado 20/02/2019 18:47:47 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Estratos de un paisaje', de la Colección Jan Mulder, comisariada por Alejandro Castellote, se ha inaugurado este 20 de febrero en Casa de América, donde podrá verse hasta el 27 de marzo de 2019, una muestra compuesta por 140 obras de 37 artistas, y que se encuadra dentro del programa 'Perú en ARCO', cuyo objetivo es mostrar la producción contemporánea de este país, con el foco puesto en la calidad de sus artistas, durante la feria ARCOmadrid que se celebrará del 27 de febrero al 3 de marzo.

Jan Mulder inició su colección de fotografía en el año 2002, con énfasis en la fotografía francesa del siglo XIX, la fotografía peruana histórica y contemporánea, archivos de negativos históricos peruanos y un interés creciente en fotografía y videoarte latinoamericanos.

Casi dos décadas después, esta colección se ha convertido en una de las más importantes de Latinoamérica y la mayor y más activa de Perú. La exposición que se presenta en Casa de América recoge una magnífica selección de autores contemporáneos peruanos de la colección.

En palabras de su comisario, Alejandro Castellote, "en el estrato histórico de la fotografía peruana, el primer tercio del siglo XX es un periodo de esplendor. Nombres como Martín Chambi, que instaló su estudio en Cuzco, o los hermanos Vargas, que trabajaron en Arequipa, son solo dos ejemplos de la iconografía que nutrió el imaginario indigenista y la llegada de la modernidad a la burguesía urbana".

"Tal efervescencia no tuvo continuidad. Hay que esperar a mediados de los años 70 para localizar a una generación de fotógrafos que pueda presentarse como germen de la fotografía contemporánea peruana. Salvo contadas excepciones, la nómina visible de fotógrafos peruanos de las últimas décadas se circunscribe a Lima: un reflejo de la historia contemporánea del país, donde los desplazamientos masivos de las poblaciones hacia la capital han configurado un paisaje social, económico, político y cultural autóctono", ha añadido.

Las 140 obras de 37 autores se han escogido a partir de un concepto tan polisémico como el paisaje y los estratos simbólicos que puede contener. Una mirada a la colección denota la preeminencia del paisaje urbano y del natural sobre el paisaje humano, donde los escenarios actúan como metáforas de los sujetos.

Esa ausencia permite establecer nexos entre las obras y aludir, desde diferentes perspectivas, al carácter distópico que muchos artistas otorgan a la ciudad de Lima y, por extensión, a los procesos sociales que tienen lugar en paralelo al desarrollo económico, al crecimiento urbano, a las endémicas crisis institucionales y al deterioro del medio ambiente, una problemática que concierne a todos los países de la región, según destacan desde la organización.

Simultáneamente, añaden, se ha hecho visible en el imaginario peruano una disminución de los estereotipos asociados a lo prehispánico y lo andino y emerge una creciente atención al microcosmos de la selva amazónica.

Las obras expuestas son obra de Adrián Portugal, Andrés Marroquín, Billy Hare, Cecilia Paredes, Colectivo VERSUS (Musuk Nolte, Gihan Tubbeh), Daniel Pajuelo, Edi Hirose, Elena Damiani, Ernesto Benavides, Fernando La Rosa, Flavia Gandolfo, Giancarlo Shibayama, Gihan Tubbeh, Gladys Alvarado, Hans Stoll, Hector Mata (vídeo), Herman Schwarz, Jaime Rázuri, Javier Ferrand, Javier Silva, Juan Enrique Bedoya, Lorena Noblecilla, Lorry Salcedo, Luz María Bedoya, María María Acha-Kutscher, Mariano Zuzunaga, Mariella Agois, Milagros de la Torre, Musuk Nolte, Nelly García, Nicole Franchy, Philippe Gruenberg, Ricardo Yui, Roberto Huarcaya, Samuel Chambi, Santiago Bustamente y Stefano Klima.

Jan Mulder se graduó en Periodismo por la Universidad de Boston, en Massachusetts (EEUU). Es desde 1999 fundador y presidente del directorio del Centro de la Imagen, instituto especializado en la enseñanza de fotografía profesional, y promotor de la Galería El Ojo Ajeno.

Además, preside la Asociación Foto e Imagen; es promotor de Lima Photo, feria anual de galerías de fotografía y de la Bienal de Fotografía de Lima; miembro del Board of Trustees del International Center of Photography (ICP) en New York, USA; miembro del Patronato y del Comité de Formación de Colecciones del Museo de Arte de Lima (MALI); presidente del Consejo Directivo de la Alianza Francesa de Lima; y miembro del Patronato del Museo Reina Sofía en Madrid.

La colección de Fotografía Jan Mulder empezó en el año 2002 como una indagación en la riqueza de las imágenes producidas en el campo de la creación visual en este medio, tomado en toda su variedad. La orientación de la colección ha sido internacional desde el principio, manteniendo el ojo puesto tanto en obras contemporáneas como en copias vintage. Es rica en imágenes de Perú, pero también en ejemplos de la fotografía francesa de distintos periodos, a través de autores y temas que reflejan el despuntar de la modernidad, ya evidente a mediados del siglo XIX.