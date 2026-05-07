El autor colombiano Mario Jaramillo publicará una novela ambientada en Nueva York con raíces narrativas en España

El autor colombiano Mario Jaramillo - MARIO JARAMILLO

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor colombiano Mario Jaramillo trabaja en una nueva novela ambientada en Nueva York, con raíces narrativas en España, en la que profundizará en los vínculos entre identidad y memoria.

Residente en España, Jaramillo ha desarrollado buena parte de su obra en el ámbito hispano, donde ha combinado ficción y ensayo en diálogo con la tradición existencialista, especialmente con la obra de Albert Camus.

Es autor de novelas como 'El mar de Camus' y 'El duque de Medina Sidonia y su prima amante', así como del ensayo 'El hombre gratis'.