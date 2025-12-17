Bailarines del Ballet Nacional y de la CND desconvocan la huelga ante el "compromiso" de Cultura de equiparar sueldos

Archivo - Algunas de las cinco bailarinas ucranianas acogidas por la Compañía Nacional de Danza (CND), junto as sus nuevos compañeros, durante una clase de ballet en la sede del CND, a 6 de marzo de 2022, en Madrid (España) Las bailarinas: Kateryna Chupin- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Los bailarines del Ballet Nacional de España (BNE) y de la Compañía Nacional de Danza de España (CND) -entidades que dependen del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)- han desconvocado la huelga que había programada para este 19 de diciembre para denunciar sueldos congelados 30 años y condiciones laborales "indignas".

Así lo han confirmado fuentes del CSIF en declaraciones a Europa Press, para después explicar que tras una reunión entre sindicatos y el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y la subsecretaria de Estado de Cultura, María del Carmen Páez -"pasando por encima del INAEM"- han visto un "compromiso".

Dicho compromiso, que ya está "puesto por escrito", implica la negociación de una de las condiciones económicas que pedían los bailarines, concretamente la equiparación salarial con el personal de la Orquesta Nacional, cuyos sueldos brutos van desde los 1.600 euros a los 4.000. Desde CSIF -también han respaldado la huelga y el paro los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras- explican que les van a dar un "margen de confianza" hasta el primer trimestre de enero y que si no, volverán a convocar la huelga.

Los bailarines denunciaron hace una semana que llevan con los sueldos congelados 30 años y condiciones laborales "indignas".

"Actualmente tenemos que salir de gira y antes nos pagaban horas de viaje, ahora se decide no pagar horas de viaje. Salgo a trabajar para ganar un dinero, no para que -con mi dieta obsoleta- tengamos que llevar comida en la maleta para no gastar de mi dinero. Viajamos al extranjero y no nos pagan las horas de viaje. Lo que quiero es ganar un dinero", señaló en declaraciones a Europa Press una de las bailarinas que iba a ir a la huelga y paro.

Así, estos bailarines explicaron que lo que desean es "bailar" y hacer su trabajo, no convertirse en "ensayadores" y pedían que si no hay presupuesto para girar con las compañías fuera de España, se programen funciones en Madrid.

Los cuerpos de baile de la CND y del BNE defendían que sus salarios base no han sido ni "revisados ni actualizados" desde 1995 y que sus ingresos mensuales actuales -"significativamente bajos, mileuristas"- están "muy por debajo" de los sueldos en otras compañías europeas e instituciones del INAEM.

Así, explicaban que muchos de tienen que tener otros trabajos para llegar a fin de mes y reiteraron que desean unas condiciones "dignas" que muestren la excelencia de las instituciones en el sueldo.

"Al final son compañías nacionales que representan a España alrededor del mundo con una excelencia. Los trabajadores no tienen esa excelencia en sus sueldos simplemente para vivir bien y no tener que tener otros trabajos. Porque la mayoría -antes no era así- tenemos otros trabajos para poder llegar a fin de mes", añadieron los trabajadores.

Concretamente, los bailarines acusan diferencias salariales "notables" en comparación con la Orquesta Nacional, Coro de la Zarzuela o el Coro Nacional. Además, precisan que las horas extra, una vez realizadas las 60 horas, se dejan de abonar, y se compensan con días libres que, debido a las especificaciones de su carrera y la "exigencia" física, "rara vez" pueden disfrutar.

"Esto genera un esfuerzo adicional que pone en riesgo nuestra salud y afecta negativamente al rendimiento de quienes formamos parte de la Compañía", añadían en un comunicado en el que también señalan que las giras con jornadas de hasta 9 horas y una disponibilidad horaria de las 24 horas "no se remuneran adecuadamente", a pesar del "esfuerzo y dedicación que conllevan".

Entre los objetivos que plantean ahora, a corto plazo, está la actualización inmediata de los complementos retributivos para salir de la "situación urgente de precariedad".

Pero a medio plazo y a largo plazo piden una revisión "profunda y realista" de sus salarios y dietas, además de exigir transparencia y soluciones "urgentes", que garanticen unas condiciones laborales dignas.

Fuentes de CSIF explicaron a Europa Press el pasado jueves que los sindicatos tenían programada una reunión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se había reprogramado para este jueves. Se trata de una reunión semestral que se hace con sindicatos. Entonces, desde Cultura explicaban que son "conscientes" de la problemática con los trabajadores de la CND y del BNE.

"Es una situación en la que lo que se reivindica es poco. Es gente que tiene una vida profesional corta, como si fueran deportistas de elite, a los 35 ya no pueden bailar y en otros países tienen solución fácil pero en España estamos parcheando", explicaron fuentes del CSIF a Europa Press para después recordar que esta situación se remonta a 2014 cuando "reventó" el malestar y que hasta ahora se mantiene sin mejorar.