El Ballet Nacional de España inicia el recorrido europeo de 'Afanador' en Copenhague, donde ha colgado el 'todo vendido'

Ballet Nacional de España estrena en Dinamarca 'Afanador' - BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Nacional de España inicia el recorrido europeo de 'Afanador' en Copenhague (Dinamarca), donde ha colgado el cartel de 'todo vendido'.

El teatro danés Det Kongelige abrirá sus puertas al Ballet Nacional estos 26, 27 y 28 de septiembre después de que la producción haya conquistado escenarios nacionales e internacionales desde que se estrenó en Sevilla en 2023.

Así, la compañía dirigida por Rubén Olmo presentará la producción donde danza española y contemporánea se encuentran para reflejar la mirada surrealista del fotógrafo Ruven Afanador sobre el flamenco.

Según explica el dramaturgo de la obra, Roberto Fratini, "Ruven Afanador se acerca desde el deseo al multiverso del folclore andaluz, Afanador lo obliga a revelarse, y se revela".

En la producción, que se estrena por primera vez en Copenhague, prima el blanco y el negro de la fotografía en un drástico contraste que permite transformar el vestuario y la escenografía tradicionales de la imaginería flamenca --diseñados por Silvia Delagneau y Max Glaenzel, respectivamente-- en elementos extraños e irreconocibles: cataratas, aludes y tempestades.

La coreografía ha sido creada por el propio Marcos Morau, Lorena Nogal, Shay Partush, Jon López y Miguel Ángel Corbacho, asistente de dirección del Ballet Nacional de España. Grandes lazos, horcas y batas de cola acompañan la composición musical creada por Juan Cristobal Saavedra, con la colaboración especial de la cantante y compositora María Arnal